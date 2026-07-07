Escala salarial de empleados de comercio en julio 2026: cuánto cobran

Empleados de comercio: aumentos por categoría

Los empleados de comercio comenzaron a cobrar en julio de 2026 con una nueva escala salarial, luego de la actualización acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. La principal novedad es la incorporación al salario básico de montos que hasta junio se abonaban como sumas no remunerativas.

El cambio modifica la base de cálculo de adicionales como antigüedad y presentismo, además de impactar sobre conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y futuras indemnizaciones.

En concreto, pasan a integrar el básico los $100.000 correspondientes a las sumas fijas no remunerativas ($40.000 y $60.000) y también los $20.000 de la suma de recomposición abonada durante junio.

Escala salarial de empleados de comercio en julio de 2026

Con la actualización, los salarios básicos para una jornada completa quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Administrativos

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Salarios de comercio con aumento

Empleados de comercio: los adicionales que elevan el sueldo final

Además del salario básico, los trabajadores mercantiles perciben distintos adicionales previstos por convenio. Entre los principales se destacan:

Antigüedad: 1% del salario básico por cada año trabajado.

Presentismo: adicional por asistencia y puntualidad.

Adicional de cajero: los cajeros de categorías A y C perciben $153.081 adicionales, mientras que la categoría B cobra un monto superior.

Armado de vidrieras: $48.784,47 en julio.

Con estos conceptos, el ingreso final de muchos trabajadores supera ampliamente los valores básicos establecidos en las escalas salariales.

Salarios: cuánto aumentan en julio

La principal modificación de la liquidación de julio es que las sumas extraordinarias que se abonaban como no remunerativas fueron incorporadas al salario básico. Esto fortalece la remuneración sobre la que se calculan los adicionales convencionales y también mejora la base para el pago del aguinaldo, las vacaciones y las futuras actualizaciones salariales.

Aunque el acuerdo tiene vigencia hasta marzo de 2031, la paritaria continúa abierta e incorpora cláusulas de revisión para evaluar nuevas actualizaciones en función de la evolución de la inflación.

Las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) deberán volver a reunirse en las próximas semanas para discutir una nueva actualización salarial para el segundo semestre del año. Hasta que se alcance un nuevo acuerdo, las escalas de julio serán la referencia para la liquidación de los haberes del sector.