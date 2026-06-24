Aumento para empleados de comercio en julio 2026: cuánto cobran

Los empleados de comercio cobrarán en julio una nueva escala salarial que consolida los últimos incrementos acordados en la paritaria del sector. La principal novedad es que las sumas no remunerativas que se venían abonando en los últimos meses pasan a integrar el salario básico, lo que modifica la estructura de los haberes y mejora el impacto sobre adicionales, aguinaldo y futuras actualizaciones.
De esta manera, las categorías iniciales del convenio ya superan el piso de $1.230.000 mensuales, antes de sumar adicionales por antigüedad, presentismo y otros conceptos previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Aumento para empleados de comercio en julio
Cuánto cobran los empleados de comercio en julio de 2026
Las escalas salariales vigentes para julio quedaron conformadas de la siguiente manera:
Maestranza
- Categoría A: $1.233.585
- Categoría B: $1.236.794
- Categoría C: $1.248.038
Administrativos
- Categoría A: $1.245.631
- Categoría B: $1.250.454
- Categoría C: $1.255.270
- Categoría D: $1.269.729
- Categoría E: $1.281.775
- Categoría F: $1.299.445
Cajeros
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.255.270
- Categoría C: $1.262.499
Vendedores
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.273.746
- Categoría C: $1.281.775
- Categoría D: $1.299.445
A partir de este mes, los $100.000 no remunerativos y el adicional extraordinario de $20.000 acordados en la última negociación salarial quedan incorporados al salario básico. Esto implica que esos montos comenzarán a impactar plenamente en conceptos como aguinaldo, vacaciones, horas extras y adicionales convencionales. La integración al básico también mejora la base de cálculo para futuras negociaciones salariales del sector.
Los adicionales que elevan el sueldo final
Además del salario básico, los trabajadores mercantiles perciben distintos adicionales previstos por convenio. Entre los principales se destacan:
- Antigüedad: 1% del salario básico por cada año trabajado.
- Presentismo: adicional por asistencia y puntualidad.
- Adicional de cajero: los cajeros de categorías A y C perciben $153.081 adicionales, mientras que la categoría B cobra un monto superior.
- Armado de vidrieras: $48.784,47 en julio.
Con estos conceptos, el ingreso final de muchos trabajadores supera ampliamente los valores básicos establecidos en las escalas salariales.
Se espera una nueva negociación salarial
Las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) deberán volver a reunirse en las próximas semanas para discutir una nueva actualización salarial para el segundo semestre del año. Hasta que se alcance un nuevo acuerdo, las escalas de julio serán la referencia para la liquidación de los haberes del sector.