Aumento para empleados de comercio en julio 2026: cuánto cobran

Empleados de comercio: cómo quedó la paritaria en julio

Los empleados de comercio cobrarán en julio una nueva escala salarial que consolida los últimos incrementos acordados en la paritaria del sector. La principal novedad es que las sumas no remunerativas que se venían abonando en los últimos meses pasan a integrar el salario básico, lo que modifica la estructura de los haberes y mejora el impacto sobre adicionales, aguinaldo y futuras actualizaciones.

De esta manera, las categorías iniciales del convenio ya superan el piso de $1.230.000 mensuales, antes de sumar adicionales por antigüedad, presentismo y otros conceptos previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Aumento para empleados de comercio en julio

Cuánto cobran los empleados de comercio en julio de 2026

Las escalas salariales vigentes para julio quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Administrativos

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Salarios de empleados de comercio

A partir de este mes, los $100.000 no remunerativos y el adicional extraordinario de $20.000 acordados en la última negociación salarial quedan incorporados al salario básico. Esto implica que esos montos comenzarán a impactar plenamente en conceptos como aguinaldo, vacaciones, horas extras y adicionales convencionales. La integración al básico también mejora la base de cálculo para futuras negociaciones salariales del sector.

Los adicionales que elevan el sueldo final

Además del salario básico, los trabajadores mercantiles perciben distintos adicionales previstos por convenio. Entre los principales se destacan:

Antigüedad: 1% del salario básico por cada año trabajado.

Presentismo: adicional por asistencia y puntualidad.

Adicional de cajero: los cajeros de categorías A y C perciben $153.081 adicionales, mientras que la categoría B cobra un monto superior.

Armado de vidrieras: $48.784,47 en julio.

Con estos conceptos, el ingreso final de muchos trabajadores supera ampliamente los valores básicos establecidos en las escalas salariales.

Se espera una nueva negociación salarial

Las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) deberán volver a reunirse en las próximas semanas para discutir una nueva actualización salarial para el segundo semestre del año. Hasta que se alcance un nuevo acuerdo, las escalas de julio serán la referencia para la liquidación de los haberes del sector.