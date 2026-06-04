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Empleados de comercio

Escala salarial de empleados de comercio en junio 2026: cuánto cobran, según categoría

Los trabajadores mercantiles reciben en junio el último tramo del aumento paritario del 5% acordado para el trimestre. Así quedan los salarios de cada categoría, mientras continúa vigente el bono extraordinario de $120.000 y se paga el medio aguinaldo.

04 de junio, 2026 | 08.47

Los empleados de comercio perciben en junio una nueva actualización salarial correspondiente al último tramo del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. La mejora consiste en una suba del 1,5%, que completa el incremento acumulado del 5% previsto para el trimestre.

Además del aumento sobre los salarios básicos, los trabajadores continúan cobrando las sumas no remunerativas establecidas en la negociación colectiva y el bono extraordinario de $120.000, integrado por una suma fija de $100.000 y otra adicional de $20.000.

De esta manera, junio llega con mejoras en los ingresos del sector y con el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Cuánto cobran los empleados de comercio en junio de 2026

Según la escala salarial difundida por FAECyS, los salarios para junio quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maestranza

  • Maestranza A: $1.233.585
  • Maestranza B: $1.236.794
  • Maestranza C: $1.248.038

Administrativos

  • Administrativo A: $1.245.631
  • Administrativo B: $1.250.454
  • Administrativo C: $1.255.270
  • Administrativo D: $1.269.729
  • Administrativo E: $1.281.775
  • Administrativo F: $1.299.445

Cajeros

  • Cajero A: $1.249.646
  • Cajero B: $1.255.270
  • Cajero C: $1.262.499

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.249.646
  • Auxiliar B: $1.257.677
  • Auxiliar C: $1.284.184

Auxiliares especializados

  • Auxiliar Especializado A: $1.259.287
  • Auxiliar Especializado B: $1.273.743

Vendedores

  • Vendedor A: $1.249.646
  • Vendedor B: $1.273.746
  • Vendedor C: $1.281.775
  • Vendedor D: $1.299.445

Estos montos incluyen las sumas no remunerativas previstas en el acuerdo vigente y corresponden a los salarios de junio que serán liquidados durante los primeros días de julio, de acuerdo con el cronograma habitual de cada empleador.

Empleados de comercio con aumento

Bono extraordinario de $120.000

El acuerdo paritario mantiene vigente el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo.

La suma está compuesta por:

  • Un monto de $100.000 que ya venía abonándose en los meses anteriores.
  • Un adicional extraordinario de $20.000.

Además, estas sumas no remunerativas continúan siendo consideradas para el cálculo de adicionales como presentismo y antigüedad, según lo establecido en la negociación salarial.

Empleados de comercio: la escala salarial

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados de comercio

Los trabajadores del sector también percibirán durante junio la primera cuota del aguinaldo correspondiente a 2026. La legislación vigente establece que el Sueldo Anual Complementario debe abonarse hasta el 30 de junio. Sin embargo, las empresas cuentan con un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el depósito puede concretarse hasta el 6 de julio sin generar incumplimientos.

El medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Para determinar el monto se debe identificar el salario bruto más alto cobrado durante el semestre y dividirlo por dos. En los casos de trabajadores que no hayan prestado servicios durante los seis meses completos, el aguinaldo se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

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