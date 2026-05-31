Luz, gas, transporte y más: uno por uno, todos los aumentos que se llegan en junio

El arranque de junio, como ocurre todos los meses, llega con la aplicación de nuevos aumentos en distintos sectores, que tendrán efecto sobre la inflación y sobre el bolsillo de los argentinos.

Las subas tendrán lugar en tarifas públicas, como la luz, el gas, el agua, así como en el transporte tanto de colectivos como de trenes y subte. También se incrementarán las prepagas, los combustibles y los alquileres, entre otros rubros.

Alquileres

Los inquilinos con contratos firmados bajo la ley ya derogada que regulaba ese mercado deberán pagar en junio la actualización correspondiente al Índice de Contratos de Locación, que arroja una suba anual del 78%, la primera desaceleración del año.

Por otra parte, los contratos con actualización trimestral por inflación que comenzaron en marzo, o que tuvieron en ese mes su último ajuste, deberán volver a actualizarse en junio. Si bien aún resta conocer el dato del IPC de mayo, la estimación apunta a un incremento cercano al 8,8%.

Por su parte, los contratos que consideran las últimas tres variaciones ya difundidas por el INDEC, correspondientes a febrero, marzo y abril, registrarán en el sexto mes del año una suba del 9,12%.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en CABA y en la provincia de Buenos Aires (PBA) tendrá en junio un nuevo incremento, de entre 4,6% y 4,8%. Así, el boleto abonado con SUBE quedará entre $788,28 y $1.791,02, según la jurisdicción y la distancia recorrida.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante):

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1.015,61

Tramo de 3 a 6 km: de $1.142,55

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50

Viajes de 12 a 27 km: $1.523,40

Más de 27 km: $1.791,02

Boleto de colectivos en CABA:

El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $753,74 a $788,28

Recorrido de 3 a 6 km: $875,90.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,37.

Recorrido de 12 a 27 km: $1.010,90.

Además, el 15 de junio comenzará a regir un segundo incremento para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que operan en el AMBA, con una suba que arranca en el 2% para el caso del boleto mínimo.

El boleto del subte porteño también tendrá un ajuste del 4,6%, al igual que los colectivos de CABA. Con ese aumento, la tarifa con SUBE registrada pasará a $1.558,54, mientras que el valor sin nominalizar trepará a $2.477,22.

Trenes

Los trenes metropolitanos aplicarán también el segundo ajuste mensual del esquema escalonado previsto hasta septiembre. A partir del 15 de junio, los boletos aumentarán 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes

Los peajes bajo jurisdicción de CABA tendrán en junio una actualización del 4,6%, la misma que el subte y los colectivos porteños. Para los vehículos livianos de dos ejes, los nuevos valores en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.518,33 en horario no pico y de $6.403,21 en hora pico. En la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas quedarán en $1.882,44 en hora no pico y $2.662,06 en hora pico. En Alberti, en tanto, pasarán a $1.430,91 en horario no pico y $1.807,17 en hora pico.

VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) también aumentará en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. En CABA, renovar la oblea para poder circular costará $75.756,89 para autos y $28.484,61 para motos. En la provincia de Buenos Aires, los valores con IVA incluido serán de $96.968 para autos y $36.469 para motos.

Combustibles

La nafta y el gasoil tendrán aumentos durante el sexto mes del año como consecuencia de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Tal como ocurrió en las últimas semanas, la suba se aplicará directamente y sin comunicación previa.

Por su parte, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, anunció la semana pasado que la petrolera de bandera mantendrá los precios base de los combustibles congelados por 30 días, lo que podría evitar subas en sus competidoras.

Colegios privados

Los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán en junio una suba de entre 4% y 5% en las cuotas. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, estos establecimientos ajustarán los valores alrededor del 5%.

Prepagas

Los planes de medicina prepaga registrarán durante el mes un incremento de entre 2,6% y 2,9%, según la empresa, el tipo de plan y la región del país, en línea con la evolución general de los precios de los últimos meses.

Luz, gas y agua

En el servicio de agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar una suba del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Continuarán vigentes el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de la Tarifa Social destinados a hogares vulnerables.

Por su parte, la Secretaría de Energía informó que las boletas finales para los usuarios de gas de todo el país tendrán una suba del 2,8% en junio, mientras que las de usuarios de luz del AMBA (de Edenor y Edesur) tendrán un aumento del 1,5%.