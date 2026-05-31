A partir de este monto ARCA investigará las transferencias en junio 2026

Cuál es el límite de las transferencias en junio del 2026.

Comienza un nuevo mes y tras esto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los nuevos límites para las transferencias que realiza un usuario, ya sea de entidades bancarias o billeteras virtuales, durante junio de 2026

En caso de pasar los límites mensuales que establece la ex AFIP, las entidades pueden solicitar una justificación sobre el origen de los fondos y, en caso de no poder comprobar de dónde vienen, el fisco puede iniciar una seria investigación.

ARCA actualizó los topes que determinan cuándo deben monitorearse las transferencias bancarias y virtuales, y desde la entidad señalaron que únicamente están obligadas a suministrar información específica aquellas personas físicas que realicen movimientos entre cuentas iguales o superiores a $50.000.000.

Esta actualización es automática y semestral, basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme a la Resolución General 5512/2024 y se realizó en marzo.

Cuáles son los límites de las transferencias en junio 2026

Transferencias o acreditaciones : El umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: El umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Extracciones en efectivo: El umbral actual es de $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas.

El umbral actual es de $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Saldos bancarios a último día del mes : El límite es de $50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: El límite es de $50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales : Se pueden hacer estas operaciones sin problemas hasta $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

: Se pueden hacer estas operaciones sin problemas hasta $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa : El límite actual es de $ 100.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: El límite actual es de $ 100.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Compras de consumidor final : Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que ARCA requiera información adicional.

: Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que ARCA requiera información adicional. Pagos : El límite es de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

: El límite es de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 millones para personas jurídicas. Plazos fijos: El monto máximo permitido por la ex AFIP es de $ 100.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

Cuando los movimientos superan esos niveles, lo que ocurre es un reporte, pero ese reporte puede dar lugar a un análisis posterior, ya que la ex AFIP cruza esos datos con la información fiscal del contribuyente.

Si todo coincide, probablemente no pase nada, pero cuando ARCA detecta inconsistencias, pueden aparecer los problemas, ya que en esos casos el organismo puede pedir explicaciones, desde documentación adicional hasta revisiones más profundas.