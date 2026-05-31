Vingegaard gana el Giro de Italia, su cuarta Gran Vuelta

Giro de Italia - Etapa 21 - Roma a Roma

​El danés Jonas Vingegaard ganó el domingo el Giro de Italia 2026, su cuarta Gran ‌Vuelta tras haber ganado también ‌dos veces el Tour de Francia antes de su triunfo en la Vuelta a España del año pasado.

El ciclista del Visma-Lease a Bike, que competía en el Giro por primera vez, se había asegurado la camiseta rosa el sábado cuando ​lanzó un ataque ⁠decisivo durante la subida a Piancavallo en la ‌etapa 20, ampliando su ventaja en ⁠la general a más de ⁠cinco minutos sobre el segundo clasificado, Félix Gall.

El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), que ganó tres etapas, se impuso ⁠en la clasificación por puntos.

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La etapa final ​en Roma concluyó con un sprint ‌en el que el ‌italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) emocionó a su público local ⁠con un espectacular ataque para ganar la etapa.

Vingegaard, de 29 años, terminó la carrera poco después, rodeado de sus compañeros de equipo, convirtiéndose en ​el ‌octavo hombre en ganar las tres Grandes Vueltas, y el primero de Dinamarca.

"Es increíble. Es algo con lo que he soñado toda mi vida", dijo un emocionado Vingegaard.

La carrera, ⁠un recorrido de 3.459 kilómetros que comenzó en Nessebar, Bulgaria, el 8 de mayo, concluyó con una etapa final de 131 kilómetros en Roma, que incluía ocho vueltas a un circuito de 9,5 kilómetros.

Vingegaard y sus compañeros de equipo lo celebraron al comenzar la ‌etapa final en Roma, posando para las fotos, repartiendo dulces entre el personal de la carrera y rodando ceremoniosamente en cabeza junto al favorito local Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, que ganó la clasificación de ‌la montaña.

Afonso Eulalio, con el maillot blanco al mejor joven de la carrera, también celebró con sus compañeros del ‌Bahrain Victorious. ⁠El portugués de 24 años terminó sexto tras mantener el liderato de la ​general durante nueve etapas hasta que Vingegaard le superó en la etapa 14.

Con información de Reuters