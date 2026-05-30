Así es la lujosa casa en Milán de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Cómo es la casa de Lautaro Martínez en Milán.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo llevan más de siete años viviendo en Europa, donde han formado una familia junto a sus hijos Nina y Theo. Desde 2018, el campeón del mundo y su esposa residen en una impresionante casa en Milán que ahora decidieron mostrar a sus seguidores a través de sus redes sociales.

El hogar de la pareja destaca por su elegancia y estilo moderno, con espacios diseñados para combinar funcionalidad y estética. Uno de los ambientes más llamativos es el living, amplio y minimalista, con sillones en tonos gris topo que mantienen una armonía perfecta con las paredes blancas y las obras de arte que decoran el lugar. Una mesa ratona de hierro y vidrio completa este espacio pensado para el confort y la sofisticación.

El gimnasio privado de Lautaro Martínez

La amplitud genera una sensación de calma inmediata y el diseño evita los excesos visuales, lo que fue la intención principal del artillero ex Racing y su pareja. Sin embargo, uno de los rincones favoritos de Lautaro y Agustina es el gimnasio que tienen dentro de la casa. Este espacio está equipado con todo lo necesario para entrenar diariamente y cuenta con acceso directo a una gran terraza.

La terraza, precisamente, es otro de los atractivos. Grande y versátil, suele convertirse en un espacio de reuniones familiares y juegos con los chicos. También es el elegido para llevar a cabo asados, una costumbre muy argentina que mantienen más allá de los kilómetros de distancia con casa. Además, hay vegetación, una zona específica para el ocio y sectores pensados para distintas actividades. Allí suelen compartir momentos en familia, jugando con sus hijos y haciendo asados, disfrutando del aire libre en pleno corazón de Milán.

Otro espacio que no pasa desapercibido es el vestidor, el refugio personal de Agustina Gandolfo. Amplio, luminoso y con estanterías que exhiben su colección de carteras y accesorios, este ambiente se volvió su lugar preferido para fotografiarse y mostrar sus looks diarios. Fanática de marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton y Hermès, la modelo combina prendas exclusivas con piezas urbanas, reflejando su pasión por la moda.

Con cada publicación, Lautaro y Agustina demuestran que su casa es mucho más que un espacio para vivir: es un reflejo de su identidad, que combina modernidad, calidez y sofisticación. Milán se convirtió en su hogar y, con el tiempo, transformaron esta residencia en el escenario perfecto para su historia y crecimiento como familia.