Detienen a presidente municipal en México presuntamente vinculado a líder regional del Cártel de Sinaloa

FOTO DE ARCHIVO. Para el jefe de seguridad de México, matar al narcotraficante El Mencho no fue algo personal sino un "deber", Ciudad de México

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García, informó el sábado ‌que fue detenido ‌el presidente municipal de Cuautla, en el central estado Morelos, a quien se vincula con un líder local de una organización ligada con el Cártel de Sinaloa, en medio de presiones de ​Estados Unidos para ⁠que México refuerce su combate contra ‌el crimen organizado.

García dijo en ⁠su cuenta de X ⁠que el presidente municipal, Jesús Corona, a quien identificó como Jesús "N", fue detenido en cumplimiento ⁠de una orden de aprehensión de ​la fiscalía general, en ‌medio de una campaña ‌del Gobierno contra la extorsión, por la ⁠que se han detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos varios presidentes municipales en funciones.

"Esta detención se suma ​a ‌las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril", dijo ⁠el secretario de Seguridad federal.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al presidente municipal de Cuautla se le vincula con Júpiter Araujo, alias "El Barbas", considerado un líder regional del Cártel de Sinaloa, cuyo otrora poderoso fundador, Joaquín "El Chapo" Guzmán, está encarcelado en Estados ‌Unidos.

La Secretaría de Seguridad federal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los supuestos nexos de Corona con Araujo.

La campaña gubernamental se da en medio ‌de la petición de Washington de detención con fines de extradición del gobernador con licencia ‌de Sinaloa, ⁠Rubén Rocha, y otros funcionarios y exfuncionarios de ese estado, ​a los que acusa de recibir favores del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.

Con información de Reuters