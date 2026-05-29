Revelan cómo será el revolucionario y costoso iPhone plegable de Apple

El dispositivo tendría un formato más ancho y compacto que otros plegables del mercado.

El esperado iPhone plegable de Apple volvió a quedar en el centro de la escena tras una nueva filtración que muchos analistas consideran la más sólida hasta ahora. Las imágenes reveladas muestran cómo sería el diseño del dispositivo a través de supuestas fundas de terceros, algo que suele anticipar dimensiones y distribución de cámaras antes de un lanzamiento oficial.

Según la información filtrada, el dispositivo tendría un formato más ancho y compacto que otros plegables del mercado, acercándose más a la experiencia de una tablet pequeña que a un smartphone tradicional. Todo indica que Apple buscaría diferenciarse de modelos como los Galaxy Fold apostando por una pantalla interna con proporciones similares a las de un iPad mini.

Un diseño diferente al de otros plegables

Las imágenes filtradas muestran un módulo de cámaras trasero más pequeño que el de los iPhone Pro actuales. En lugar del clásico sistema de tres sensores, el plegable incluiría dos cámaras principales junto a flash LED y sensor LiDAR. También se observa compatibilidad con MagSafe, algo que Apple mantendría incluso en este nuevo formato.

Otro dato llamativo es que Apple podría recuperar el Touch ID mediante un lector lateral de huellas, una solución que ya utiliza en algunos iPad. Esto permitiría ahorrar espacio interno y resolver algunos de los desafíos técnicos asociados a Face ID en dispositivos plegables.

Las filtraciones también apuntan a una pantalla externa de aproximadamente 5,5 pulgadas y un panel interior que ofrecería una experiencia cercana a la de una tablet al desplegarse. La idea de Apple sería potenciar el consumo multimedia, la multitarea y la lectura en pantalla grande.

Apple todavía enfrenta desafíos técnicos

Pese a que el proyecto parece cada vez más avanzado, distintos reportes aseguran que Apple todavía trabaja para resolver problemas relacionados con la bisagra y el ensamblado del dispositivo. Algunas filtraciones indican que la compañía continúa ajustando la durabilidad del mecanismo de plegado y tratando de minimizar la marca visible en la pantalla.

Apple apostaría por una pantalla interna con tamaño similar al de un iPad mini.

Además, trascendió que Apple mantiene estándares de calidad muy exigentes para este producto, lo que habría complicado parte del proceso de fabricación. Incluso algunas versiones señalan que el dispositivo podría retrasarse si la empresa no logra solucionar por completo ciertos inconvenientes técnicos antes de iniciar la producción masiva.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, la mayoría de las filtraciones coinciden en que el primer iPhone plegable podría presentarse durante 2026 junto a la futura línea iPhone 18. También se espera que llegue con un precio muy superior al de los modelos tradicionales, posicionándose como uno de los equipos más premium de Apple.