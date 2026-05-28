El groove que faltaba: Loli Álvarez estrena "Película" y consolida su nueva etapa solista

La escena musical local recibe un impacto de aire fresco y sofisticación con el lanzamiento de Película, el nuevo single de Loli Álvarez. La cantante, actriz y coach vocal da un paso definitivo en su carrera solista con una propuesta que fusiona la frescura del Pop Funk con una ejecución técnica impecable, demostrando por qué es una de las voces más respetadas de la industria.

Tras años de trayectoria siendo la voz de referencia en giras internacionales y estudios de grabación, y luego de liderar el proyecto Nodisco, Álvarez vuelca toda su experiencia en este presente solista. Película no es un lanzamiento más: es un track que destaca por su groove adictivo, líneas de bajo modernas y una interpretación vocal que desborda madurez y carisma. Para lograr este sonido pulido y bailable, la artista compuso y coprodujo el tema junto a Mauricio Ávalo (Synth Doctor), sumando además la mezcla y masterización del reconocido Sebah López.

Una creadora todoterreno con sello propio

Halar de Loli Álvarez es hablar de una trayectoria polifacética y rigurosa. Formada de manera integral en teatro musical y técnicas vocales de vanguardia bajo la tutela de maestros de la talla de Juan Rodó, Kurt Robinson y Wendy Parr, construyó una identidad artística única que hoy se refleja en cada compás de su obra.

Su voz y su oído absoluto la llevaron a recorrer el mundo. Fue la corista y el puntal vocal en escenarios de artistas de calibre internacional y popular como Deep Purple, Diego Torres, Natalia Oreiro y La Beriso.

Además de su rol sobre las tablas, Álvarez es una de las entrenadoras vocales más requeridas de la escena, habiendo coucheado a integrantes de Kapanga y a participantes de los certámenes televisivos más vistos del país, como Cantando por un Sueño.

El despegue definitivo

Película ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de streaming. Este lanzamiento no solo promete adueñarse de las playlists de los amantes del buen pop y la música negra, sino que marca el inicio de una etapa luminosa y madura para una artista que, después de potenciar los proyectos de los más grandes, se adueña por completo del centro del escenario.