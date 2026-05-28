Quién es Facundo Medina, la sorpresa de la lista de Scaloni para el Mundial 2026

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, anunció la lista de 26 jugadores que representarán a la Albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Entre los nombres que aparecieron, se destacó el del defensor Facundo Medina, quien no aparecía en la mayoría de las predicciones de los hinchas.

Quién es Facundo Medina, la sorpresa de la lista de Scaloni

Surgido de las inferiores de River Plate, el defensor tuvo sus primeras apariciones en el entorno profesional durante 2016, aunque nunca logró asentarse en el plantel principal. Aun así, sus condiciones físicas, la agresividad para marcar y su buena salida desde el fondo hicieron que varios clubes siguieran de cerca su evolución.

El salto importante dentro del fútbol argentino llegó con Talleres. El club cordobés apostó por él en 2018 y le dio continuidad en Primera División. En el conjunto cordobés empezó a consolidarse como un zaguero moderno, capaz de desempeñarse tanto como central como por el sector izquierdo. Su crecimiento llamó rápidamente la atención desde Europa.

En 2020 apareció la oportunidad del Racing Club de Lens, que lo incorporó para competir en la Ligue 1. La adaptación al fútbol francés fue inmediata: Medina se transformó en una pieza habitual dentro del equipo gracias a su intensidad defensiva y personalidad para salir jugando. Con el paso de las temporadas ganó experiencia internacional y llegó incluso a disputar la UEFA Champions League. Tras varios años en Lens y más de un centenar de partidos oficiales, el argentino dio un nuevo paso en su carrera al incorporarse en 2025 al Olympique de Marsella, uno de los clubes históricos de Francia.

Su recorrido en la Selección Argentina

Antes de llegar a la Selección mayor, Medina ya había tenido protagonismo en las categorías juveniles de Argentina. Formó parte del plantel Sub-20 que disputó el Sudamericano de Chile en 2019 y luego integró el equipo que participó del Mundial juvenil de Polonia.

También fue una de las caras habituales de la Sub-23 dirigida por Fernando Batista. Con ese seleccionado consiguió la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima y más tarde obtuvo la clasificación a los Juegos Olímpicos tras quedarse con el Preolímpico Sudamericano de Colombia. En Tokio 2020 disputó los tres encuentros de la fase de grupos y convirtió un gol, aunque Argentina no consiguió avanzar a la siguiente instancia.

La primera convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección mayor llegó en octubre de 2020, durante las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. Su debut oficial se produjo ante Bolivia, en La Paz, ingresando en los minutos finales del triunfo argentino.