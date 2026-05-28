Como en Europa, pero en la Ciudad de Buenos Aires: llegan los free tours porteños

Una modalidad del turismo de Europa empezó a ser tendencia en la ciudad de Buenos Aires: los free tours. Se trata de la oportunidad de recorrer puntos emblemáticos porteños durante dos horas con un guía que se explaya a través de la historia y datos de color de los diferentes lugares, finalmente las personas deciden cuánto abonar de acuerdo a la experiencia.

Si bien la idea es que no haya un precio fijo y sean de aportes voluntarios, suele sugerirse un rango de 10 a 20 dólares por persona, o el equivalente en pesos, siempre de acuerdo al recorrido y la calidad del tour.

Qué tipos de recorridos se ofrecen en Free Tour Buenos Aires

La compañía Free Tour Buenos Aires, que lidera la iniciativa en la ciudad porteña, ofrece conocer con aportes voluntarios y guías turísticos muchísimas zonas de la ciudad. Entre las más destacadas se encuentran:

Recorrido por el Casco Histórico de Buenos Aires

Atraviesa diferentes puntos claves del centro de la capital como Plaza de Mayo, Casa Rosada, Avenida de Mayo, Catedral Metropolitana. También pasa por el icónico edificio La Prensa, el Obelisco, Café Tortoni, Palacio del Congreso, Palacio Barolo. No solo se habla de la Plaza de Mayo como la más antigua de la Ciudad, sino como el espacio de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580, un punto clave de encuentro y todavía hoy centro de luchas políticas.

Este recorrido también suele replicarse durante la noche, con la ciudad iluminada donde también se pasa por la Basílica de San Francisco, el Puente de la Mujer y vista nocturna del Río de la Plata.

Cementerio de La Recoleta

Es uno de los recorridos claves de la Ciudad pasa por la Avenida Alvear y palacios, la Embajada de Francia, Embajada de Brasil, Alvear Palace Hotel, Basílica del Pilar, Plaza Francia, Facultad de Derecho (UBA), Floralis Genérica y Museo Nacional de Bellas Artes.

Barrio de Belgrano

Entre los recorridos por la ciudad se destaca conocer el barrio de Belgrano porque el tour une puntos destacados del barrio, la cultura y el fútbol. Los puntos por los que pasa este recorrido son Barrancas de Belgrano, Casa de Valentín Alsina, Barrio Chino, paseo gastronómico VíaViva, Pasaje Arribeños y Estadio Monumental.

¿Cómo se puede participar de un Free Tour en Buenos Aires?

Los interesados pueden reservar su lugar en un free tour a través de diferentes cuentas de Intagram como @freetoursbuenosaires o la empresa @freewalksbuenosaires. Las claves es estar atentos a la indicaciones de los guías, llegar a horario y llevar efectivo para hacer tu aporte al final del recorrido.