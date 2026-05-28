Embarazada de 38 semanas y no lo sabía: fue a la guardia por comer "bizcochitos vencidos" y dio a luz una hora después

Embarazada de 38 semanas y no lo sabía: fue a la guardia por un dolor abdominal y dio a luz una hora después.

Lo que empezó como un supuesto dolor abdominal, terminó en un parto inesperado. Jimena Aquino es la protagonista de esta historia, una mujer que se acercó a una clínica en Ramos Mejía por una molestia, que en realidad era un embarazo de 38 semanas. No es la primera vez que ocurre, de hecho, hay un término médico para ello: "embarazo críptico", en el que la persona gestante no está al tanto de que un vida se desarrolla en su vientre.

El 4 de junio de 2020, en plena pandemia por covid-19, Jimena comenzó a sentir que le dolían el abdomen y la espalda. Fue entonces que llamó a la ambulancia, por lo que luego entendería se trataban de contracciones. Antes de ser conciente de su situación, la mujer suponía que se trataba de una intoxicación por unos "bizcochitos vencidos" que una compañera de trabajo le había dado. Pero una vez en la clínica le dieron la noticia: "Estás embarazada". No pasó más de una hora y media hasta que finalmente dio a luz.

Jimena estaba embarazada de 38 semanas y no lo supo hasta el momento de dar a luz.

Cómo nació el bebé de la mujer que no sabía que estaba embarazada

Jimena Aquino contó que al momento de dar a luz no sabían con los médicos con qué se iban a encontrar, dado que no se había realizado estudios de embarazo previos ni tampoco había llevado una vida acorde a la gestación. A pesar de que "no sabía que podía pasar", por suerte el bebé nació sin complicaciones.

En lo que respecta al padre, Jimena no se encontraba en pareja y su hijo fue concebido en un encuentro "ocasional", como ella lo denominó. Fue su familia la que jugó un rol clave en su nueva vida. "Sin toda esta red hubiera sido bastante imposible", expresó en referencia a sus amistades, compañeros de trabajo y parientes, a quienes les dio la noticia a través de una videollamada con un "familia les tengo que contar algo".

Sin embargo, lo más llamativo del caso fue que la mujer nunca presentó los síntomas que suelen asociarse a un embarazo. Según relató, continuó menstruando durante gran parte de la gestación, no tuvo náuseas ni cambios físicos notorios y siguió con su rutina laboral habitual. Incluso, en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia, llevaba adelante sus días con total normalidad, sin sospechar que estaba transitando las últimas semanas de un embarazo.