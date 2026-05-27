ARCA confirmó cuándo será la próxima recategorización del Monotributo

ARCA definió cuándo será la próxima recategorización del Monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualiza dos veces al año el valor del Monotributo, tanto para las cuotas que paga el contribuyente como para los topes de facturación de cada categoría. Esta suba también trae consigo la recategorización que deben realizar las personas en caso de que por cambios en la facturación tengan que subir o bajar de rango.

El próximo aumento del monotributo y la recategorización que realiza la ex AFIP serán en agosto de 2026 y el fisco argentino determina los valores según la inflación semestral que registra el Indec. Esto afecta a millones de trabajadores independientes que facturan a través de la entidad para registrar sus ingresos y además contar con aportes previsionales y obra social.

Una vez publicada la fecha exacta, los contribuyentes tendrán un plazo de tres semanas para ingresar al portal web del organismo previsional y completar la declaración con sus datos actualizados.

Quienes no hayan tenido modificaciones en su nivel de facturación ni hayan superado los límites de su categoría actual no deberán realizar ninguna acción, ya que el sistema los mantendrá de forma automática en el mismo escalafón, pero si verán los nuevos valores para pagar por la suba.

Qué tener en cuenta para hacer correctamente la recategorización

Los monotributistas deben tener en cuenta estos puntos a la hora de la recategorización:

Facturación acumulada : se deben sumar todas las facturas electrónicas emitidas en los últimos 12 meses previos al trámite. Para facilitarte esto, el portal de ARCA cuenta con un contador automático en la pantalla principal que te muestra en tiempo real tus ingresos acumulados, permitiéndote saber al instante si estás cerca de pasarte de categoría.

Gastos fijos del negocio : hay que controlar el valor de los alquileres comerciales devengados y el consumo de energía eléctrica acumulado en el mismo período, ya que son parámetros que determinan el encuadre.

Nuevas tablas de la ex AFIP: antes de confirmar el movimiento, será obligatorio cotejar los ingresos contra la tabla actualizada por el IPC que publicará el gobierno, la cual elevará los techos de facturación para amortiguar el impacto inflacionario.

Cabe señalar que en caso de que corresponda realizar un cambio de categoría a una mayor y no se realice el trámite, ARCA realizará una recategorización de oficio tomando como base los movimientos bancarios y de tarjetas del monotributista. Esto además puede traer multas económicas por parte de la entidad para compensar la diferencia en el pago incorrecto.