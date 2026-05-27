Cómo es la tecnología francesa que están aplicando para renovar el Monumento a la Bandera

La intervención apunta a mejorar la estética y a reforzar su estructura.

A pocas semanas del próximo 20 de junio, el Gobierno de Santa Fe acelera las obras de restauración del histórico Monumento Nacional a la Bandera, uno de los íconos arquitectónicos más importantes del país. La intervención apunta no solo a mejorar la estética del edificio, sino también a reforzar su estructura para garantizar su conservación a largo plazo.

El proyecto cuenta con el respaldo técnico de Mapei, empresa especializada en recuperación patrimonial que participó en trabajos de restauración de monumentos emblemáticos como el Restauración de Notre Dame y el Coliseo Romano. Según explicaron desde la compañía, el objetivo es aplicar soluciones tecnológicas avanzadas sin alterar el valor histórico y cultural del monumento rosarino.

Obras estructurales para preservar el patrimonio

Entre las tareas más importantes aparece la reconstrucción de pisos de alta resistencia, pensados para soportar el intenso flujo de visitantes que recibe el lugar durante los actos patrios y el turismo cotidiano. Para eso se utilizan materiales de endurecimiento rápido, lo que permite acelerar los tiempos de obra sin comprometer la durabilidad.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la impermeabilización de las estructuras de hormigón. Las filtraciones y la humedad representan una de las principales amenazas para las construcciones históricas, por lo que se aplican sistemas especiales para proteger el edificio y evitar futuros deterioros.

La renovación también incluye la colocación de placas de gran formato en las fachadas. En este caso se utilizan adhesivos flexibles capaces de absorber movimientos estructurales y resistir cambios climáticos, una característica clave para preservar el revestimiento original del monumento.

Tecnología y restauración histórica

Además, se trabaja en el sellado de juntas mediante materiales repelentes al agua que buscan mejorar la conservación estética y funcional de toda la estructura. Cada etapa del proceso cuenta con supervisión de especialistas en arqueología y restauración patrimonial para asegurar que las intervenciones respeten la identidad histórica del lugar.

El proyecto cuenta con el respaldo técnico de Mapei, empresa especializada en recuperación patrimonial.

“En la restauración de monumentos históricos, la tecnología tiene que estar al servicio de la conservación patrimonial”, explicó Verónica Squinzi. La ejecutiva señaló que el desafío principal es incorporar innovación técnica sin modificar el valor arquitectónico y arqueológico original de la obra.

De esta manera, el Monumento Nacional a la Bandera se prepara para una nueva conmemoración del Día de la Bandera combinando materiales de última generación con el respeto por la historia que lo convirtió en uno de los símbolos más representativos de la Argentina.