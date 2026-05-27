Mundial 2026: cuál es la diferencia horaria entre Argentina y Estados Unidos

Mundial 2026.

El regreso de la Copa del Mundo al calendario tradicional de junio y julio trae alivio para los hinchas argentinos después del extraño esquema de Qatar 2022. Esta vez, la mayoría de los partidos se jugarán en franjas mucho más amigables para Sudamérica. Sin embargo, el nuevo formato trinacional abrirá otro desafío: entender los distintos husos horarios del torneo más grande de la historia.

Con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, la FIFA diseñó una competencia gigantesca que atravesará toda América del Norte. Desde Nueva York hasta Vancouver, pasando por Dallas, Ciudad de México y Los Ángeles, el reloj no marcará lo mismo en cada sede. Eso tendrá impacto directo en los horarios que verá el público argentino.

Cuál será la diferencia horaria entre Argentina y Estados Unidos

La diferencia horaria cambiará según la región donde se juegue cada partido. Durante junio y julio, Estados Unidos y Canadá estarán bajo horario de verano, lo que modifica la distancia habitual respecto a la Argentina.

En la costa este estadounidense —donde aparecen sedes como Nueva York/Nueva Jersey, Boston, Miami y Atlanta— habrá apenas una hora menos respecto a Buenos Aires. Si en Argentina son las 16, en esas ciudades serán las 15.

Mundial 2026.

La situación cambia en la zona central, donde se jugarán varios partidos clave del Mundial. En ciudades como Dallas, Houston o Kansas City, la diferencia será de dos horas menos. Esto significa que un encuentro pautado para las 19 en Argentina arrancará a las 17 locales.

La mayor diferencia aparecerá en la costa oeste. Allí, sedes como Los Ángeles, Seattle o Vancouver tendrán cuatro horas menos que Argentina. Un partido nocturno programado a las 18 en California se verá a las 22 del lado argentino, algo que podría extender las jornadas futboleras hasta entrada la madrugada.

México y Canadá también tendrán horarios distintos

El esquema se vuelve todavía más complejo por el carácter trinacional del torneo. México no tendrá un único huso horario y las diferencias dependerán de cada sede. En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la distancia con Argentina oscilará entre dos y tres horas menos, dependiendo del sistema horario vigente durante el verano boreal.

Canadá, por su parte, repetirá una lógica similar a la estadounidense. Toronto tendrá una diferencia cercana a la costa este, mientras que Vancouver quedará alineada con el horario de la costa oeste norteamericana.

La FIFA ya confirmó que los partidos se repartirán en cuatro franjas diarias. En horario argentino, los encuentros comenzarían aproximadamente a las 13, 16, 19 y 22 horas. Para las televisoras y plataformas de streaming, el dato no es menor: vuelve el prime time mundialista, un escenario mucho más favorable que el de Qatar 2022, donde varios partidos se disputaron de madrugada o temprano por la mañana.

A qué hora jugará Argentina en la fase de grupos

La Selección Argentina ya tiene horarios confirmados para sus primeros tres partidos del Grupo J y ninguno exigirá trasnochar como en otros mundiales.