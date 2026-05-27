Temor en El Trece por internas en el programa de Guido Kaczka: "No la banca nadie"

Guido Kaczka preocupado por problemas internos.

La tensión en Es mi Sueño ya no sería un rumor aislado y en El Trece empiezan a mirar con preocupación lo que pasa detrás de cámara. El foco del conflicto tiene nombre propio y podría provocar algunas salidas.

¿Quién es la protagonista de este conflicto en el programa de Guido Kaczka?

Se trata de Natalie Pérez. La artista llegó al programa para reemplazar temporalmente a Jimena Barón durante sus vacaciones, pero según trascendió, su desembarco habría generado más ruido del esperado dentro del jurado.

Natalie Pérez tiene problemas con sus compañeros.

¿Qué pasó con Natalie Pérez?

La información explotó en el streaming Mitre Live, donde Juan Etchegoyen aseguró que el clima interno está cada vez más caliente: “Ya no la aguantan más”, lanzó el periodista al aire, dejando en claro que el malestar sería generalizado y no solo una diferencia aislada entre compañeros.

Según relató, las actitudes de Natalie habrían empezado a generar incomodidad en distintos sectores del programa. De hecho, aseguró que puertas adentro muchos consideran que la cantante “está en estrella”.

El dato cayó pesado porque el ciclo de Guido Kaczka atraviesa uno de sus mejores momentos de audiencia y cualquier conflicto interno amenaza con romper el equilibrio del formato.

Etchegoyen incluso fue más allá y aseguró que la tensión dentro del jurado ya sería evidente para parte de la producción. “No la banca nadie”, repitió, en una frase que rápidamente empezó a circular en redes y programas de espectáculos.

Por ahora, Natalie Pérez eligió no responder públicamente a las versiones. Tampoco hubo declaraciones oficiales desde el canal ni desde el entorno de Guido Kaczka, que suele mantenerse al margen de las polémicas internas.

Mientras tanto, el programa sigue avanzando y ya prepara una final importante en el Teatro Ópera, impulsado por los buenos números de rating y el interés del público.

Sin embargo, el detrás de escena parece estar lejos de la armonía que se ve al aire. Y en televisión, cuando empiezan a filtrarse internas de jurados y conductores, las tensiones suelen crecer mucho más rápido de lo esperado.

A pesar del escándalo, el canal apuesta fuerte por el formato e incluso ya trabaja en castings para una segunda temporada. Pero la gran incógnita ahora es otra: qué pasará con Natalie Pérez cuando vuelva Jimena Barón.