Conmoción en El Trece por lo que le ocurrió a una de sus figuras

Durante una transmisión del programa de LAM (América TV), la panelista Pilar Smith reveló que la actriz Pata Villanueva (de recordado paso por El Trece por su participación en Una terraza al mar) se encuentra internada en terapia intensiva desde el lunes. Asimismo, la hija confirmó la noticia pero no dio detalles de la salud actual de la madre.

La periodista aseguró: “Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que inmediatamente que llegó a la clínica fue llevada a la terapia intensiva”.

Luego, agregó información acerca de su estado actual y confirmó: “Ayer ingresó en terapia pero hoy pudieron estabilizarla”.

Pata Villanueva ingresó nuevamente a terapia intensiva a sus 74 años y causa preocupación.

Además sumó: “Pudimos hablar con su hija, que no nos brindó mucha información”. Por otra parte, también remarcó los antecedentes de salud de la actriz: “En el 2021 tuvo una grave caída por una escalera cuando se fracturó el cráneo, con una extensa recuperación”.

El grave accidente que sufrió Pata Villanueva en 2021

El 14 de febrero de 2021, luego de una cena en su vivienda de Punta del Este, Pata Villanueva se cayó por las escaleras. Sí bien logró pedir ayuda a sus vecinos, después de una hora fue ingresada a terapia intensiva por una fractura de cráneo en el Sanatorio Cantegril. En ese entonces, sólo se sabía que corría un serio riesgo de muerte.

Al mes, fue operada para reemplazar el hueso craneal. Durante su estancia en el hospital, no solo tuvo que someterse a una delicada reconstrucción ósea, sino que en el transcurso también se contagió de un virus intrahospitalario.

Cuatro años después del accidente, la actriz dialogó con el programa Puro Show (El Trece) y afirmó: “Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación”. Además detalló: “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada. Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”.

