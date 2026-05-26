Alexia Putellas dejará el Barcelona luego de 14 temporadas y tras despedirse con otro título europeo

Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro, dejará el Barcelona tras 14 temporadas, anunció el martes el club español, destacando que la jugadora de 32 años se marchará como agente libre cuando expire su contrato.
La decisión de la centrocampista se produce después de que ayudara al Barcelona a vencer al OL Lyon 4-0 el sábado, asegurando así la cuarta corona europea tanto para ella como para el club.
En su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones con el equipo catalán, Putellas fue fundamental en un Barcelona que marcó cuatro goles en la segunda parte para vencer al Lyon, el club más laureado de la competición con ocho títulos.
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"Ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores, con una exigencia y obsesión diaria y constante durante 14 años. No me voy triste, sólo es una etapa que se acaba. Nací culé y moriré culé", dijo la futbolista en sus redes sociales.
"Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado", agregó.
La internacional española se había mostrado emocionada en los últimos partidos y apariciones públicas, pero retrasó el anuncio de su decisión para no interferir en los preparativos del Barcelona para la final ni en las celebraciones posteriores.
Putellas se despedirá del club en un acto que tendrá lugar el miércoles en el estadio Camp Nou. "De este modo, el Club reconoce el legado que deja a una futbolista que se ha convertido en una referente dentro y fuera del campo y que ha hecho crecer el fútbol femenino en todo el mundo".
Con información de Reuters