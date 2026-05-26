Ethereal look: el maquillaje para novias en tendencia para ir al altar este 2026.

Hay un maquillaje para novias que va a ser tendencia este 2026, conocido como ethereal look (look etéreo). Tal como su nombre lo indica, la búsqueda apunta a lograr una piel etérea. Una maquilladora de Lancôme explicó cómo lograr este look, que parte de la filosofía del effortless french chic.

La idea es transmitir vibras románticas, frescas y etéreas a través de un maquillaje delicado, suave y que ilumine la piel. Para esto, es fundamental no hacer un maquillaje muy cargado ni que intente modificar los rasgos propios, sino potenciarlos para alcanzar la versión más radiante de cada una.

Ethereal look, el maquillaje para novias en tendencia para este 2026.

Ethereal look: cómo es el maquillaje de novia en tendencia para este 2026

Lo principal es despedirse de las coberturas pesadas y los rostros acartonados, priorizando la salud de la piel y un acabado que se siente como una "segunda piel" de lujo, resaltando la belleza natural del rostro.

Fernanda Torres, maquilladora de Lancôme, comparte la tendencia que está tan presente en los looks elegidos por las novias: luminosidad atemporal. Para lograr esa piel radiante, el skincare previo al maquillaje es clave, para lograr una piel limpia y cuidada.

Las 4 claves para lograr el ethereal look, según Fernanda Torres

1. Preparación de la piel

La idea es conseguir un acabado glow pero controlado, que es el efecto dewy (jugoso y fresco). Por eso, el skincare es infalible para que el maquillaje luzca suave, natural y duradero.

Se recomienda aplicar Genifique Ultimate Serum de Lancôme que combina ácido hialurónico, extracto de regaliz y las icónicas fracciones prebióticas y probióticas de la marca, ofreciendo la solución definitiva en reparación con foco en reducir el enrojecimiento y las líneas finas para un resultado de piel más suave y luminosa.

2. Base sutil pero duradera

Para lograr ese efecto dewy debemos elegir bases ultra ligeras y de larga duración, que permiten que la piel respire libremente mientras ofrece un acabado mate-aterciopelado. Una gran opción es Teint Idole Ultra Wear, una base de alta duración que ofrece una cobertura total pero con un acabado natural.

Ethereal look, el maquillaje para novias en tendencia para este 2026.

La fórmula está enriquecida con activos de skincare como ácido hialurónico, vitamina E, moringa y un 81% de Serum Facial, ingredientes que proporcionan a la piel hidratación, protección y un aspecto radiante.

3. Para los ojos, una mirada romántica

Los ojos se visten se atemporalidad con transiciones suaves en tonos tierra, champán y rosas empolvados, con un toque de shimmer sutil que captura la luz. El foco está en pestañas impecablemente definidas y arqueadas para lograr una mirada abierta, expresiva y romántica pero muy moderna.

Hypnôse Máscara Waterproof es una gran aliada para lograrlo: con cada trazo intensifica la apariencia de las pestañas gracias a su fórmula cremosa que desliza suavemente sin dejar grumos.

4. Labios y mejillas en armonía

Una de las tendencias más elegantes de la temporada es el uso del monocromatismo dulce: se trata de utilizar el mismo tono rosado tanto en mejillas como en los labios para crear una armonía visual delicada, elegante y ultra chic.

Para lograrlo, se recomienda aplicar L´Absolu Rouge Cream en el tono #259, un nude rosado con un acabado crema luminoso y una nítida pigmentación, ideal para usar en ambos puntos del rostro. Por último y para coronar este ritual de belleza, la estela inolvidable y luminosa de La Vie Est Belle envuelve a la novia, acompañando y sellando con su aroma un capítulo feliz de su historia.