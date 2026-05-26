Histórico: el anuncio de última hora de San Lorenzo sobre la vuelta a Boedo

El anuncio de San Lorenzo sobre la vuelta a Boedo que ilusiona a los hinchas del club: de qué se trata.

San Lorenzo confirmó este lunes la recuperación total de su predio en Boedo tras sumar los últimos 8.345 metros cuadrados que aún permanecían pendientes dentro de los terrenos ubicados sobre Avenida La Plata. De esta manera, el club completó la restitución de la totalidad del espacio y avanzó en uno de los principales objetivos vinculados al regreso institucional al barrio que históricamente lo identificó.

La noticia fue comunicada oficialmente por Sergio Constantino, presidente provisorio de la institución y candidato a las elecciones que se realizarán el próximo sábado, que informó haber concretado la incorporación de la última fracción del terreno. "Ahora sí, la vuelta es total", afirmó el dirigente. Con esta operación, el 'Ciclón' pasó a contar nuevamente con el total de la superficie del histórico predio, en el marco del proceso iniciado hace varios años para volver al lugar donde estuvo emplazado el Viejo Gasómetro.

San Lorenzo sumó los 8.345 metros cuadrados restantes del predio de Boedo y se ilusiona con la vuelta

La recuperación de estos metros cuadrados representó el cierre de una etapa clave dentro del proyecto. La entidad había ido sumando diferentes sectores de manera progresiva y en esta oportunidad logró completar el tramo final pendiente, alcanzando así la totalidad del espacio sobre Avenida La Plata. Desde el club remarcaron que la restitución del predio es un paso fundamental dentro del plan que apunta al regreso definitivo a Boedo. La recuperación integral del terreno aparece como uno de los puntos centrales dentro del proyecto institucional que el cuadro azulgrana impulsa desde hace tiempo y que involucra a socios e hinchas.

La vuelta al barrio forma parte de una demanda histórica vinculada a la identidad de la institución. El viejo estadio ubicado en Boedo fue durante décadas uno de los lugares emblemáticos del club hasta que dejó de pertenecerle. A partir de entonces comenzó un extenso recorrido institucional y legal que tuvo distintos avances y que ahora sumó un nuevo capítulo con la recuperación completa del terreno.

La incorporación de los últimos metros cuadrados también fue destacada como un hecho relevante para las próximas etapas previstas por la institución. Con la totalidad del predio ya recuperada, San Lorenzo continúa con los pasos vinculados al desarrollo del proyecto previsto para el lugar. La noticia generó una fuerte repercusión entre los socios y simpatizantes, que siguieron de cerca cada avance del proceso.

De esta manera, San Lorenzo confirmó que ya cuenta nuevamente con la totalidad de su histórico predio en Avenida La Plata. La incorporación de los últimos 8.345 metros cuadrados cerró una etapa clave dentro del proceso de restitución y marcó un nuevo paso en el camino del club hacia su regreso completo al barrio de Boedo.

Quiénes son los candidatos a presidente en San Lorenzo

El Oficialismo estará representado por Sergio Costantino, actual presidente interino, quien encabezará la Lista 2 “San Lorenzo en Marcha” junto a Cipriano Pommies como candidato a vicepresidente. En tanto, se presenta Marcelo Culotta, acompañado por Juan Manuel Campos, al frente de la Lista 1 “Orden y Progreso Sanlorencista”.

Por otro lado, Manuel Agote y Leonardo Della Bitta encabezarán la Lista 3 “Movete Boedo Movete”, mientras que Nicolás Papasso y Ángel Gras competirán con la Lista 4 “Nueva Generación”. Y la Lista 5 será “Volver a San Lorenzo”, con César Francis y Daniel de Florian al frente. Según confirmó la Junta Electoral del club, en esta elección únicamente se renovará la Comisión Directiva, sin modificaciones en la Asamblea ni en la Comisión Fiscalizadora.

Cuándo serán las elecciones en San Lorenzo

Las próximas elecciones de San Lorenzo serán el sábado 30 de mayo de 2026, luego de la crisis que derivó en la acefalía a fines del año pasado y la puesta en marcha de un gobierno transitorio.