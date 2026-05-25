Horarios del subte B: así funciona el servicio de cada día

La línea B del subte es una de las más utilizadas de la ciudad de Buenos Aires porque es capaz de conectar el microcentro porteño con distintos barrios porteños clave como Almagro, Villa Crespo, Chacarita y Villa Urquiza. Por eso, es clave conocer sus horarios y recorridos completos.

Los horarios de la línea B de subte

Miles de pasajeros utilizan la línea B para trasladarse al trabajo, la facultad o distintos puntos turísticos de la Ciudad. Según la información disponible de Emova, los horarios del servicio cambian según la jornada:

Lunes a viernes: el servicio comienza a las 5:30.

Sábados: inicia a las 6:00.

Domingos y feriados: arranca a las 8:00.

Últimos trenes de la línea B del subte

En cuanto a los últimos trenes, los horarios de salida desde las cabeceras son los siguientes

Desde Leandro N. Alem:

Lunes a viernes: 23:30 de lunes a viernes.

Sábados: 23:53 los sábados.

22:28 domingos y feriados.

Desde Juan Manuel de Rosas:

Lunes a viernes: 23:00 hs.

Sábados: 23:22 hs.

Domingos y feriados: 22:00

Horario nocturno los viernes y sábados

Cabe aclarar que la línea B cuenta con un servicio nocturno especial los viernes y sábados hasta la 1:30 de la madrugada. Las estaciones habilitadas para este horario extendido son: Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. El horario también puede extenderse en días específicos por eventos masivos.

El recorrido completo y las combinaciones de la Línea B

La Línea B une el centro porteño con Villa Urquiza y recorre gran parte de la Avenida Corrientes. Su trayecto completo incluye las siguientes estaciones: