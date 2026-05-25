Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 25 de mayo 2026: el nuevo participante eliminado

Se conoció quién es el participante que se va de Gran Hermano hoy 25 de mayo, según las encuestas.

La casa de Gran Hermano volverá a vivir una noche decisiva este lunes 25 de mayo con una nueva gala de eliminación. Tras la salida de Danelik Galazán la semana pasada, el reality se prepara para despedir a otro participante en una instancia que genera expectativa entre los fanáticos del programa.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano tendrá a tres jugadores en riesgo de abandonar la competencia. En esta oportunidad, los participantes que quedaron nominados son Eduardo Carrera, JuaniCar y Cinzia Francischiello.

Cada uno llega a la definición con diferentes niveles de apoyo dentro y fuera de la casa. Mientras algunos lograron consolidar alianzas estratégicas, otros quedaron expuestos por conflictos recientes y diferencias con varios compañeros.

La placa generó debate en redes sociales desde el momento en que quedó conformada, especialmente porque se trata de tres perfiles con fuerte presencia en el juego y distintas estrategias dentro del reality.

Con el correr de las horas comenzaron a circular encuestas y sondeos que anticipan quién tendría más chances de abandonar la competencia este lunes por la noche.

Qué dicen las encuestas sobre el eliminado de hoy en Gran Hermano: quién se va

Según los relevamientos publicados por GH Encuestas en X, el participante que concentra el mayor porcentaje negativo es Eduardo Carrera . Detrás aparecen Cinzia Francischiello y, en último lugar, JuaniCar.

. Detrás aparecen y, en último lugar, JuaniCar. Aunque las encuestas no representan el resultado oficial, históricamente suelen marcar tendencias sobre el humor del público y permiten anticipar posibles desenlaces dentro de Gran Hermano .

. De acuerdo con esos números, Eduardo sería el principal apuntado para abandonar la casa en la gala de este lunes 25 de mayo. La diferencia con el resto de los nominados comenzó a ampliarse durante las últimas horas, especialmente luego de varios cruces que protagonizó dentro del reality.

La diferencia con el resto de los nominados comenzó a ampliarse durante las últimas horas, especialmente luego de varios cruces que protagonizó dentro del reality. Cinzia también aparece complicada en algunos sondeos, aunque con porcentajes inferiores. En tanto, JuaniCar sería quien llega más fortalecido a la definición, al menos según la opinión reflejada en redes sociales.

Sin embargo, el voto del público suele dar sorpresas y más de una vez las encuestas quedaron lejos del resultado final.

Las encuestas en redes sociales señalan a Eduardo Carrera como el participante con más chances de abandonar la casa

Quiénes siguen en juego en Gran Hermano 2026

Mientras la competencia entra en una etapa cada vez más intensa, todavía quedan varios participantes dentro de la casa de Gran Hermano. El reality mantiene una convivencia cargada de tensiones, alianzas y estrategias que cambian semana tras semana.

Actualmente, los jugadores que continúan en carrera son:

Franco Zunino

Yanina Zilli

Luana Fernández

Emanuel Di Gioia

Eduardo Carrera

Catalina Tcherkaski

Manuel Ibero Durigon

Tamara Paganini

Gladys La Bomba Tucumana

JuaniCar

Cinzia Francischiello

Brian Sarmiento

Lola Tomaszeuski

Andrea del Boca

Charlotte Caniggia

Matías Hanssen

Nenu López

Sebastián Cola

Tatiana Luna

Juan Carlos López

Steffy Pereira

Leandro Nigro

Mariela Prieto

Con figuras reconocidas y perfiles muy distintos entre sí, el reality continúa generando repercusión en redes sociales y manteniéndose como uno de los programas más comentados de la televisión.

Eduardo Carrera, JuaniCar y Cinzia Francischiello quedaron nominados en la nueva gala de eliminación

La expectativa por la nueva gala de eliminación

La gala de eliminación de este lunes promete convertirse en uno de los momentos más fuertes de la semana dentro de Gran Hermano. Las últimas discusiones y movimientos estratégicos hicieron crecer la tensión entre los participantes y también entre los seguidores del programa.

La posible salida de Eduardo Carrera aparece como una de las hipótesis más instaladas en redes, aunque la definición final quedará en manos del voto del público. Mientras tanto, la casa sigue atravesada por alianzas cambiantes, conflictos internos y estrategias que buscan asegurar un lugar en las etapas decisivas del reality.