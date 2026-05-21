Quiénes entraron a la casa de Gran Hermano 2026 en el repechaje: los participantes confirmados

Santiago del Moro anunció el “reseteo” total de la casa con el ingreso masivo de participantes

La casa de Gran Hermano vivió una de las galas más impactantes de la temporada con el esperado repechaje de Gran Hermano. Santiago del Moro encabezó una noche cargada de sorpresas, reingresos y nuevos participantes que modificaron por completo el juego. Entre exjugadores y figuras inéditas, la convivencia sumó trece integrantes y cambió el escenario del reality.

La casa de Gran Hermano se reseteó con 13 ingresos

La gala especial comenzó a las 22:30 y marcó un antes y un después en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. Tal como había anticipado Santiago del Moro durante los Premios Martín Fierro, “la casa se resetea”, y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Hasta ese momento, el reality contaba con solo 12 participantes en competencia. Sin embargo, el ingreso masivo de nuevos jugadores y exintegrantes alteró todas las alianzas, estrategias y vínculos que se habían construido durante las últimas semanas.

La producción apostó por una renovación total del programa en medio de una temporada atravesada por fuertes discusiones, eliminaciones sorpresivas y conflictos que mantuvieron al público pendiente de cada gala.

Repechaje de Gran Hermano: quiénes volvieron a la competencia

El momento más esperado de la noche llegó con el regreso de exparticipantes gracias al repechaje de Gran Hermano. Los jugadores que tuvieron una nueva oportunidad dentro de la casa fueron:

Brian Sarmiento

Lola Tomaszeuski

Andrea del Boca

La vuelta de Andrea del Boca fue una de las escenas más comentadas de la gala. Su ingreso se mantuvo en secreto hasta el final del programa. Las cámaras enfocaron la puerta principal y apareció una mujer completamente vestida de negro, con el rostro cubierto por un gran abanico de plumas. Segundos después, se reveló la identidad de la actriz, que decidió regresar al reality pese a no contar todavía con el alta médica definitiva.

El regreso de los exjugadores promete modificar las estrategias internas, ya que conocen parte del funcionamiento del juego y cuentan con información clave sobre el exterior.

Quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano 2026

La polémica por el Golden Ticket volvió a poner a Gran Hermano en el centro de las discusiones

Además de los reingresos, la producción incorporó nueve participantes completamente nuevos para revolucionar la competencia. Los nombres confirmados fueron:

Charlotte Caniggia

Matías Hanssen

Nenu López

Sebastián Cola

Tatiana Luna

Juan Carlos López

Steffy Pereira

Leandro Nigro

Mariela Prieto

La llegada de estas figuras generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa. Algunos ingresos despertaron entusiasmo inmediato entre los fanáticos del reality, mientras que otros ya comenzaron a provocar tensión entre los jugadores originales.

Con este movimiento, el programa busca renovar las dinámicas de convivencia y darle un nuevo impulso a una edición que venía acumulando fuertes enfrentamientos.

El Golden Ticket que terminó en polémica

Otro de los momentos más tensos de la gala estuvo relacionado con el Golden Ticket especial que ofreció el Big. La decisión surgió después del episodio de racismo protagonizado por Carmiña Masi, quien fue expulsada del reality tras sus comentarios contra Jenny Mavinga.

La producción decidió ofrecerle a Carmiña una posibilidad inédita de regresar, aunque la decisión final quedó en manos de Jenny, víctima de las agresiones verbales. A pesar de aceptar las disculpas, la participante congoleña rechazó el reingreso de la periodista paraguaya y le negó la posibilidad de volver a la competencia.

La situación generó un clima de máxima tensión en el estudio y sumó un nuevo capítulo polémico dentro de Gran Hermano, que continúa consolidándose como uno de los programas más comentados del año.