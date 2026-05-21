La Casa del Dragón, temporada 3: fecha de cuándo se estrena en HBO Max y todo lo que se sabe de la serie

Rhaenyra Targaryen. (Crédito de foto: HBO)

La casa del dragón se consolidó como uno de los fenómenos más grandes de la televisión y el streaming actual. Esta producción de HBO es la primera serie derivada (spin-off) y precuela del universo de Juego de Tronos, ambientada casi dos siglos antes de los eventos que ya conocemos. La trama se sumerge en las intensas internas y traiciones de la dinastía Targaryen, explorando los lazos familiares que se rompen por la ambición de sentarse en el Trono de Hierro. Tras el éxito de sus entregas anteriores, la ficción ya alcanzó su esperada tercera temporada, elevando la expectativa de millones de fanáticos que ansían ver la continuación de este drama fantástico.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

La espera terminó para los seguidores de Poniente. HBO Max confirmó de forma oficial que la tercera temporada de La casa del dragón se estrenará el próximo 21 de junio. Fiel a la tradición que caracteriza a las grandes producciones de la cadena, la serie mantendrá un formato de emisión tradicional y presentará un episodio semanal cada domingo.

Esta entrega estará compuesta por ocho capítulos, programando su gran final para el 9 de agosto. El regreso de la serie promete desplegar una gran guerra, transformando los conflictos diplomáticos del pasado en batallas abiertas donde el fuego y la sangre dominarán el continente.

"La casa del dragón" vuelve con su tercera temporada. (Crédito de foto: HBO)

Los personajes que vuelven para la danza de los dragones

Para este nuevo ciclo, los personajes principales que sobrevivieron a las tensiones previas estarán de vuelta en el frente de batalla. La reina Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y el implacable Daemon Targaryen (Matt Smith) liderarán al bando de los Negros. Por el otro lado, los Verdes contarán con el regreso de Alicent Hightower (Olivia Cooke), el rey Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) y el peligroso Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), asegurando que las rivalidades alcancen su punto de máxima ebullición.

Esta tercera temporada tratará específicamente el desarrollo más sangriento de la conocida "Danza de los Dragones", la guerra civil que fracturó a la familia. Tras los preparativos y las alianzas tejidas con anterioridad, los nuevos episodios se enfocarán en los brutales enfrentamientos directos en el campo de batalla.

La trama profundizará en las consecuencias psicológicas de las pérdidas familiares y el uso destructivo de los dragones como armas de destrucción masiva. Con Poniente dividido, esta entrega promete llevar al espectador al corazón de un conflicto descarnado, donde la supervivencia de la dinastía estará en juego.