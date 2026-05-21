Paula Maffia presentó su disco República Afectiva en Niceto.

El pasado miércoles 20 de mayo Niceto Club se transformó en el epicentro de una catarsis musical; Paula Maffia subió al escenario para presentar oficialmente su nuevo material discográfico, República Afectiva. Se trata de un álbum que consolida su madurez compositiva a través de una sólida fusión de folk y rock, con guiños a los sonidos autóctonos en canciones como Botella Vacía y Folklore.

Lejos de esquivar las complejidades de la época, las canciones del disco evidencian la agudeza con la que la artista observa al mundo actual y su caos, buscando una reflexión real, profunda y sincera sobre las contradicciones propias del ser humano y ese desorden interno que todos llevamos dentro.

El recital se configuró como una oda a la música en vivo, destacándose por una dinámica escénica tan ambiciosa como milimétrica. La puesta prescindió de las estructuras fijas para dar lugar a un desfile constante de instrumentistas que subían y bajaban del escenario según las necesidades de cada composición.

El esqueleto de la banda, compuesto por teclados, bajo y batería, se vio potenciado por un set de cuerdas con dos violines y una sección de bronces comandada por trompeta y saxo, logrando texturas sonoras de una enorme riqueza orquestal. Al frente de esta marea musical, Maffia volvió a ratificar por qué es una de las intérpretes más virtuosas y respetadas de la escena actual.

Paula Maffia.

Hizo gala de una voz impecable: agudos de altísima dificultad con una limpieza y una potencia sobrecogedoras. En paralelo a su despliegue vocal, Paula fue parte activa de lo instrumental tocando la guitarra en cada uno de los temas del repertorio, alternando entre la calidez de la acústica y la crudeza de la eléctrica según el pulso del concierto.

Los invitados en el show de Paula Maffia en Niceto

A lo largo de la noche hubo varios músicos invitados, lo que le aportó una identidad mutante y fresca a cada pasaje del show. Entre los momentos más elevados de la noche se encontró, sin dudas, la participación de la increíble Lucy Patané.

El reencuentro de estas dos referentes de la música independiente sobre el escenario desató una ovación cerrada y regaló algunos de los riffs más enérgicos y celebrados de la jornada. La lista de colaboraciones estelares sumó otro hito de gran emotividad con la presencia de la cantante Mel Muñiz.

Maffia y Muñiz interpretaron Cobre, la pieza que grabaron en colaboración y que en el vivo adquirió una atmósfera de complicidad única, entrelazando sus timbres de voz de manera magistral ante un público que acompañó cada estrofa con atención absoluta. Con la presentación de este álbum, Paula Maffia demostró que el escenario sigue siendo el espacio idóneo para tramitar las tensiones individuales y colectivas mediante la música.