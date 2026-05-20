Carlos Belloso destrozó a Javier Milei y reafirmó lo que todos piensan: "Es"

Carlos Belloso destrozó a Javier Milei y reafirmó lo que todos piensan.

El reconocido actor Carlos Belloso protagonizó un durísimo análisis sobre la gestión de Javier Milei. Con un repaso histórico, el artista expuso los orígenes políticos del actual mandatario, lo definió como un "títere" del poder económico y cuestionó su respeto por los valores democráticos y constitucionales.

Durante una profunda entrevista en Carnaval Stream, Belloso desmenuzó las razones detrás del ascenso libertario. "Milei me parece a mí que es el producto de un manejo que avanza en Argentina contra las políticas populares", sentenció el actor frente a los micrófonos.

Para validar su postura, el artista trazó una línea temporal con los momentos más oscuros del país y comparó al oficialismo con los peores ciclos represivos de la historia reciente. "Es el camino de muerte que empieza con la Fusiladora y el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 'Proceso de Reorganización Nacional', junto a una política liberal ajustadora de Menem y Macri. Es la fruta de un postre venenoso, que es el odio por el peronismo", relató.

Para rematar su descripción sobre el libertario, lanzó un adjetivo contundente: "Es un títere".

Carlos Belloso destrozó a Javier Milei y reafirmó lo que todos piensan.

El análisis de Carlos Belloso sobre Javier Milei y la democracia

Finalmente, el experimentado actir cerró su intervención con una fuerte duda sobre la legitimidad del Presidente ante los constantes atropellos institucionales. "En realidad no dura ni dos segundos este tipo en una democracia exigente. Exigente con respecto a respetar la democracia y la Constitución", remató.