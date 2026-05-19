Qué canción cantó Angela Torres en el In Memoriam de los Martin Fierro: emoción total

Ángela Torres cantó en la ceremonia de los Martín Fierro.

Ángela Torres fue la encargada de ponerle una dosis de emotividad a la entrega de los Premios Martín Fierro 2026 al musicalizar el segmento In Memoriam. La joven cantante y actriz prestó su voz durante el momento de la ceremonia en el que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) rinde tributo a las figuras de la industria artística y televisiva que fallecieron a lo largo del último año.

Para acompañar la sucesión de imágenes de los creadores, técnicos y artistas homenajeados Torres interpretó Recuérdame, la emblemática canción perteneciente a la película animada Coco. La elección de esta pieza musical no fue casual, ya que se encuentra históricamente asociada a la pérdida y al duelo, invitando a entender la muerte no como un final trágico sino como una proyección a través de la memoria y el cariño de quienes se quedan.

La delicadeza vocal de la artista logró capturar esa atmósfera de nostalgia que propone la melodía; a medida que las fotografías aparecían en la pantalla principal, el público asistente acompañó el repaso con respetuosos aplausos que fueron creciendo en intensidad ante determinadas personalidades.

En esta edición, los homenajes más ovacionados por la colonia artística de manera unánime correspondieron a las figuras de Luis Brandoni y Héctor Alterio. La aparición de los rostros de estos dos gigantes de la actuación nacional provocó que los presentes rompieran en aplausos de pie, reconociendo el legado imborrable de dos referentes indispensables de la cultura argentina.

Ángela Torres.

Ganadores de los Martín Fierro 2026