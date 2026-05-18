Martín Fierro de oro: la lista completa con todos los ganadores de la historia

El Martín Fierro de oro representa el máximo reconocimiento de Aptra para figuras y programas de la televisión argentina.

El premio Martín Fierro de oro representa el máximo reconocimiento de la televisión argentina y cada edición genera expectativa por conocer qué figura, programa o producción quedará en la historia. A lo largo de los años, el galardón distinguió a conductores, periodistas, ficciones y ciclos emblemáticos que marcaron distintas etapas del entretenimiento nacional.

Qué significa ganar el Martín Fierro de oro

Dentro de la ceremonia de los Martín Fierro, la estatuilla dorada ocupa un lugar especial. El premio se entrega al final de la gala y es considerado el reconocimiento más importante de la noche organizada por Aptra.

El ganador surge entre quienes ya fueron premiados en las distintas ternas de la ceremonia. La elección se realiza durante la jornada de premiación y suele reflejar el impacto que tuvo una figura o producción en la televisión argentina a lo largo del año.

Con el paso del tiempo, el Martín Fierro de oro se transformó en un símbolo de prestigio dentro de los medios y permitió consolidar carreras históricas en la pantalla chica.

Los primeros ganadores del Martín Fierro de oro

La historia del galardón comenzó en 1991 con el triunfo de Fax , el ciclo conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán.

, el ciclo conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán. Un año después, la ganadora fue Mirtha Legrand gracias a su histórico programa Almorzando con Mirtha Legrand.

gracias a su histórico programa Almorzando con Mirtha Legrand. En 1993 el premio quedó en manos de Magdalena Ruiz Guiñazú por “ Magdalena Tempranísimo ”, mientras que en 1994 el reconocimiento fue para Antonio Gasalla.

”, mientras que en 1994 el reconocimiento fue para Antonio Gasalla. La década también tuvo triunfos de Susana Giménez, Santo Biasatti, Marcelo Tinelli y del histórico programa Fútbol de Primera.

Las ficciones que marcaron una época en los Martín Fierro

A lo largo de más de tres décadas, el Martín Fierro de oro se convirtió en un símbolo de prestigio dentro del espectáculo argentino.

Con el paso de los años, las grandes ficciones argentinas comenzaron a dominar el premio mayor de la televisión.

Entre las producciones más recordadas que ganaron el Martín Fierro de oro aparecen Los Simuladores en 2002, Resistiré en 2003 y Padre Coraje en 2004.

También fueron distinguidas exitosas tiras como Mujeres Asesinas, Montecristo, La Lola y Vidas Robadas.

La lista continuó con producciones que lograron altos niveles de audiencia y fuerte repercusión social, como Tratame Bien, Para vestir santos, El Puntero, Graduados, Farsantes y Guapas.

La lista completa de ganadores del Martín Fierro de oro

Estos fueron los ganadores históricos del máximo premio de Aptra:

1991: Fax

1992: Almorzando con Mirtha Legrand

1993: Magdalena Tempranísimo

1994: Antonio Gasalla

1995: Susana Giménez

1996: Santo Biasatti

1997: Marcelo Tinelli

1998: Fútbol de Primera

1999: Nicolás Repetto

2000: Telenoche

2001: Culpables

2002: Los Simuladores

2003: Resistiré

2004: Padre Coraje

2005: Mujeres Asesinas

2006: Montecristo

2007: La Lola

2008: Vidas Robadas

2009: Trátame Bien

2010: Para vestir santos

2011: El Puntero

2012: Graduados

2013: Farsantes

2014: Guapas

A lo largo de más de tres décadas, el Martín Fierro de oro se convirtió en uno de los reconocimientos más codiciados de la televisión argentina y en una marca histórica para artistas, periodistas y programas que dejaron huella en la pantalla nacional.