Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente en Australia

La joven argentina Serena Andreatta tenía 26 años y murió el último jueves en Australia, luego de que el micro en el que se desplazaba volcara en la autopista Bruce, en el estado de Queensland.

Andreatta era rosarina y encontró en los viajes una forma de vida. Como tenía doble ciudadanía -argentina e italiana- recorría distintos países desde hacia varios años y compartía sus experiencias a través de sus redes sociales, donde mostraba paisajes y reflexionaba sobre cada destino que conocía.

La joven se encontraba en Australia tras haber visitado el sudeste asiático hacia unas semanas. Antes de emprender su viaje como viajera, había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020.

El inicio de su viaje

En 2023 había emigrado desde Argentina en Italia, y desde entonces había estado en España, Países Bajos e incluso la India. Durante 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao.

Su paso por el sudeste asiático fue junto a un grupo de amigas, con las cuales llegó a realizar un curso de buceo. Luego, arribaron a Australia el 17 de abril.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, en Italia llegó a trabajar un tiempo como camarera en un restaurante en Lombardía y luego como recepcionista de dos hoteles. Después, logró desarrollar de manera remota su propia empresa de asesoría para obtener la ciudadanía italiana.

Sus allegados la describían como una persona inquieta, apasionada por conocer nuevas culturas y con muchas ganas de construir un futuro vinculado al turismo.

Cómo fue el accidente

El accidente que le costó la vida ocurrió a unos 135 kilómetros de distancia de la localidad de Townsville, también resultaron 17 pasajeros heridos, tres de ellos de gravedad.

Según reportó The Australian, el micro trasladaba a 28 personas desde Cairns hacia Airlie Beach, la mayoría eran turistas extranjeros. La argentina murió tras ser trasladada al hospital.

Otras dos personas sufrieron heridas con riesgo de vida y debieron ser trasladadas en helicóptero a un hospital local. El resto de los pasajeros también fueron derivados a distintos centros de salud de manera preventiva. Este sábado fueron dados de alta, a excepción de dos personas, entre las que se encuentra una de las amigas de la víctima.

FlixBus, la empresa responsable del servicio, expresó a través de un comunicado que su personal se encuentra “profundamente entristecido” por la muerte de la pasajera. La investigación quedó en manos de la Unidad de Accidentes de Tránsito, que busca determinar exactamente qué ocurrió en la noche del jueves y cuáles fueron las causas que desencadenaron el vuelco.