Un tribunal australiano duplica la indemnización a una mujer trans excluida de una app para mujeres

Roxanne Tickle habla con los medios de comunicación después de que el Tribunal Federal confirmara su sentencia de que la exclusión como mujer trrans de la aplicación Giggle for Girls, exclusiva para mujeres, era discriminatoria, en Sídney, Australia

​Un tribunal australiano confirmó el viernes una sentencia histórica a favor de una mujer transgénero, al dictaminar que su exclusión de una aplicación exclusiva ‌para mujeres por parecer un ‌hombre constituía un acto de discriminación.

El Tribunal Federal Pleno de Australia también duplicó la indemnización a cargo de la aplicación Giggle for Girls y de su fundadora y directora ejecutiva, Sall Grover, al considerar que el bloqueo de la cuenta de la mujer trans Roxanne Tickle constituía una discriminación directa.

Un tribunal de primera instancia había dictaminado en 2024 que se trataba de un acto de discriminación ​indirecta. Esa resolución fue ⁠aclamada y considerada una decisión pionera en materia de identidad de género y ‌derechos de las personas trans en Australia.

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"Estoy muy satisfecha con el ⁠resultado de mi caso, y espero que ⁠ayude a las personas trans y de género diverso y a sus seres queridos a sanarse", dijo Tickle a los periodistas a la salida del juzgado.

"He presentado mi ⁠caso para demostrar a las personas trans que se puede ser ​valiente y que se puede defender una misma. En ‌el proceso, me he sorprendido a mí ‌misma de lo valiente que puedo ser", dijo.

REAFIRMADAS LAS PROTECCIONES PARA LAS ⁠PERSONAS TRANS

La decisión supone una importante reafirmación de las protecciones para las personas trans, afirmó Alice Taylor, profesora adjunta de Derecho en la Universidad de Bond.

El tribunal ha dejado claro que la Ley contra la Discriminación por Razón de ​Sexo de Australia "tiene ‌por objeto eliminar la discriminación por motivos de identidad de género, y que esta protección debe aplicarse de la forma más amplia posible".

A Tickle, a quien se le asignó el sexo masculino al nacer pero que fue reconocida como mujer en un certificado de nacimiento actualizado tras una ⁠cirugía de afirmación de género, se le denegó el registro porque Grover revisó su fotografía —un requisito para registrarse en la aplicación— y concluyó que era un hombre.

Los abogados de Grover no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Grover ha argumentado que el sexo al nacer es inmutable y que no se produjo una discriminación ilegal. El Tribunal Federal dictaminó en 2024 que "el sexo es modificable".

Grover apeló y Tickle ‌también interpuso una contraapelación, solicitando una declaración de discriminación directa y una indemnización mayor.

En una sentencia sumaria leída en el tribunal, la jueza Melissa Perry dijo que Giggle y Grover habían tratado a Tickle "de manera menos favorable que a una mujer designada como tal al nacer". Los tres jueces que conocieron del caso dictaminaron que ‌se había producido una discriminación directa.

Se ha condenado a Giggle y Grover a pagar a Tickle 20.000 dólares australianos (14.350 dólares) así como sus costas judiciales.

Los jueces también coincidieron con ‌el tribunal de primera ⁠instancia en que la aplicación, que se promociona como un espacio en línea seguro para las mujeres, no reunía los requisitos ​para considerarse una "medida especial" en virtud de la Ley contra la Discriminación Sexual destinada a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

(1 dólar = 1,3926 dólares australianos)

Con información de Reuters