Mbappé dice que para Arbeloa es el cuarto delantero en la jerarquía del Real Madrid

LaLiga - Real Madrid-Real Oviedo

El ​capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, ha dicho que ahora es el cuarto delantero del ‌Real Madrid, después ‌de que el entrenador Álvaro Arbeloa lo dejara fuera del once inicial en la victoria por 2-0 sobre el Real Oviedo el jueves.

El francés, que se perdió la derrota por 2-0 del domingo ante el Barcelona y fue abucheado por su propia ​afición a su ⁠regreso tras una lesión en la parte posterior ‌del muslo izquierdo, saltó al campo en ⁠el minuto 68 después de ⁠que Arbeloa optara por alinear a Vinícius Junior y Gonzalo García en ataque.

Mbappé dijo a los periodistas que ⁠su estado físico no era un problema.

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"Estoy bien, ​al 100%. No he jugado ‌porque el míster me ha ‌dicho que soy el cuarto delantero de la ⁠plantilla por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", afirmó.

"Yo estaba para ser titular, es su decisión y siempre hay que respetarlo. No estoy enfadado."

"Con Arbeloa ​no tengo ‌ningún problema. Hay que respetarlo. Tú tienes que aceptar la filosofía del entrenador y yo lo tengo que hacer mejor para jugar por delante de Vini, Gonzalo y Mastantuono."

Mbappé ⁠ha recibido críticas de la afición por viajar a Cerdeña mientras se recuperaba de su lesión, aunque afirmó que el club había autorizado el viaje.

Arbeloa dijo que no había forma de que pudiera alinear a Mbappé tras no poder jugar el partido contra el Barcelona y ‌desmintió la sugerencia de que le hubiera dicho al francés que era la cuarta opción.

"No lo habrá entendido bien, no sé qué decirte, no le he dicho que es el cuarto delantero", dijo el español ‌a los periodistas.

"Soy el entrenador y decide quién juega y quién no. Hace cuatro días no pudo ni ir ‌al banquillo y ⁠no era una final lo de hoy", dijo.

Arbeloa añadió que Mbappé sería titular ​en el próximo partido del Real Madrid, el domingo en Sevilla.

Con información de Reuters