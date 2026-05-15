Efemérides del 15 de mayo: qué pasó un día como hoy

Gustavo Cerati.

Cada 15 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Horacio Guarany, el estreno del primer cortometraje de Disney con Mickey Mouse y la internación de Gustavo Cerati luego de sufrir un ACV.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1852 - Fallecimiento de Tomás Godoy Cruz

A los 61 años murió en Mendoza el exgobernador mendocino, representante de su provincia ante el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia argentina, el 9 de julio de 1816.

1856 - Nacimiento de Matthias Zurbriggen

Nació en la comuna suiza de Saas Fee el escalador, uno de los más grandes alpinistas del siglo XIX y el primero en llegar a la cumbre del cerro Aconcagua, el más alto de América. Fue precursor del alpinismo en solitario.

1874 - Agua y cloacas

Empiezan las obras del sistema de cloacas y agua corriente de la ciudad de Buenos Aires diseñadas por el ingeniero inglés John Frederick La Trobe Bateman, artífice de la moderna industria de alcantarillado en el Reino Unido.

1925 - Nacimiento de Horacio Guarany

En la localidad santafesina de Las Garzas nació el músico, compositor y escritor, ganador del Premio Konex de Platino de 1985 al mejor cantante de la historia del folklore. Grabó 56 álbumes, el primero de ellos “Horacio Guarany”, de 1957.

Horacio Guarany.

1928 - Mickey Mouse

El empresario, y dibujante y guionista Walt Disney estrenó en Estados Unidos Plane Crazy, el primer cortometraje en el que aparece el ratón Mickey, personaje que se convertiría en emblema de su compañía.

1930 - Nacimiento de Juan Carlos Mesa

En la ciudad de Córdoba nació el actor, humorista y guionista, creador del programa de televisión Mesa de noticias y ganador de dos premios Martín Fierro. Fue guionista de una quincena de películas y actuó en doce.

1948 - June Devaney

Encontraron asesinada a la niña June Anne Devaney, de tres años, desaparecida del hospital Queens Park de la ciudad inglesa homónima, crimen que conmovió al mundo. Se tomaron las huellas digitales a 40.000 personas para hallar al asesino, que resultó ser Peter Griffiths, de 22 años, detenido más de un año después de haber matado a la niña.

1987 - Nacimiento de Andy Murray

En la ciudad escocesa de Glasgow nació el tenista británico, ganador de 45 títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). En noviembre de 2016 llegó al primer puesto del ranking de la ATP, en el que permaneció durante 41 semanas.

2004 - Fallecimiento de Narciso Ibáñez Menta

A los 91 años murió en Madrid el actor y director de teatro español nacionalizado argentino, famoso en los países de habla hispana por su labor en obras de ficción y terror. Es el autor de las exitosas series de televisión El pulpo negro, El muñeco maldito y El hombre que volvió de la muerte.

2010 - Gustavo Cerati

El cantante, compositor y músico Gustavo Cerati, ex líder de la banda de rock Soda Stereo, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) cuando celebraba el éxito del show que había ofrecido en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

2011 - Indignados

Nació el Movimiento 15 de Mayo, más conocido como movimiento “de los indignados”, que acamparon en Madrid y otras ciudades de España convocados por diversas organizaciones para protestar por la crisis económica y reclamar una democracia “más participativa”.

2026 - Día Internacional de las Familias

Esta celebración fue declarada en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de reflejar su importancia como unidad básica de la sociedad.