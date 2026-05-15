“¿Dybala no sabe eso?”: El llamativo clima en Boca con Paredes que despierta dudas

Las críticas hacia el capitán del Xeneize se multiplicaron después de la eliminación ante Huracán

Después de que se registrara la eliminación de Boca en el Torneo Apertura a manos de Huracán, los hinchas comenzaron a desplegar una serie de críticas hacia los jugadores. Esto provocó que Leandro Paredes sea uno de los más castigados, al punto que su familia debió salir a defenderlo y de manera directa se vinculó con la posible incorporación de Paulo Dybala en el próximo mercado de pases.

Había una gran expectativa en el Xeneize de avanzar de ronda y llegar lo más lejos posible en el campeonato. Sin embargo, las esperanzas se destruyeron en mil pedazos cuando el conjunto de Parque Patricios se hizo fuerte en la Bombonera a pesar de las expulsiones de jugadores. Supo aguantar hasta el final y se quedó con la plaza que lo colocó en los cuartos de final.

La hermana de paredes salió a defenderlo con un historia en su cuenta oficial de Instagram.

Una de las críticas más duras fue la del capitán de Boca. Lo que dio pie a que Liana Vanessa Paredes salga a defender a su hermano con una simple captura de pantalla a un comentario. "Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias, Leandro. Tienes que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias, Paredes, por meterte en este quilombo", escribió un hincha.

“Así clarito”, remató la mujer sobre lo escrito. A esto se le suma que Leandro Paredes viene teniendo problemas para demostrar cierto fastidio con sus compañeros. Uno de ellos fue en la derrota frente a Barcelona, en donde le reclamó a Marcelo Weidgant que lanzara el centro hacia atrás para tomar por sorpresa a los rivales. Mientras que Milton Giménez se llevó varias quejas por su juego en el duelo contra Huracán.

“No es todo color de rosa. Esta semana hubo dos comunicaciones de la familia de Paredes. No está todo bien”, expresó el “Negro” Astrada sobre lo que está sucediendo con el capitán y los hinchas de Boca en las redes sociales. “¿Vos pensás que Dybala no sabe todo eso? Lo repiensa y está bien que lo repiense”, agregó sobre la chance de que la Joya regrese al fútbol argentino.

Hay que recordar que los dos jugadores disponen de una gran amistad que forjaron mientras compartieron vestuario en la Roma, y mismo en la Selección Argentina. Los rumores crecen porque Leandro Paredes manifiesta que le gustaría tener a su amigo en el plantel de Boca y mucho más cuando se encuentra a semanas de quedar libre.

No obstante, el volante argentino todavía no tiene decidido su futuro porque recibió una propuesta del conjunto italiano para quedarse al menos una temporada más. Una que le impone aceptar una fuerte reducción salarial. Aunque la misma se encuentra bastante lejos de las posibilidades económicas que Boca dispone en la actualidad.

Por otro lado, se debe sumar que el equipo no quedó en una posición favorable en la Copa Libertadores. Se encuentra obligado a ganar frente a Cruzeiro con el fin de seguir con vida porque una serie de combinaciones podría dejarlo fuera de los octavos de final y también de la instancia de repechaje de la Copa Sudamericana. Un panorama que levantaría más críticas de las que hay.