La encuesta que preocupa al Gobierno: se desploma cada vez más la aprobación de Milei

Una nueva encuesta de opinión encendió señales de alerta para el gobierno de Javier Milei. La aprobación presidencial se desplomó en los últimos meses, a partir de las distintas situaciones que atravesó el Gobierno. La imagen negativa del gobierno aumentó del 51 al 55%, mientras que la desaprobación a la gestión del mandatario escaló del 53% de marzo al 59% en abril. Además, el protagonismo de Manuel Adorni en la comunicación de redes aumentó un 77% a partir de las denuncias por el aumento sospechoso de su patrimonio y superó al propio presidente Milei.

El estudio, que entre otras cosas también analiza las interacciones en redes sociales de distintos dirigentes del Gobierno Nacional, detectó que en abril de 2026 hubo un punto de inflexión: por primera vez desde el inicio de la gestión libertaria, la conversación política dejó de girar exclusivamente alrededor de Milei que, si bien mantiene un leve saldo favorable, se encuentra mucho más ajustada que en meses anteriores: 51% de menciones positivas contra 49% negativas.

La aprobación digital de Milei se achica

Durante gran parte de su mandato, Milei logró sostener una fuerte vitalidad comunicativa en redes. Sin embargo, el relevamiento muestra que esa potencia se redujo notablemente. En octubre de 2025, el mandatario había acumulado 11,8 millones de acciones en sus cuentas oficiales. Para abril de 2026 esa cifra cayó a menos de 3 millones, lo que refleja una fuerte disminución del entusiasmo y la participación de sus seguidores.

También descendió la repercusión promedio de cada publicación. Mientras que en octubre pasado generaba unas 194 mil interacciones por posteo, ahora obtiene cerca de 52 mil.

Kicillof gana terreno como principal opositor

En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof creció en imagen positiva como el principal dirigente opositor con el 34% y superó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cayó al 16%. Éstos datos lo posicionan como el opositor más visible de cara al escenario electoral de 2027.

Aunque el nivel de viralidad de sus publicaciones todavía es moderado, su consolidación en redes muestra que la oposición empieza a ordenar un liderazgo con capacidad de proyección a nivel nacional.

Adorni superó a Caputo y también eclipsó a Milei en búsquedas

El fenómeno más sorpresivo del mes fue el protagonismo de Manuel Adorni. El funcionario escaló en el ranking de menciones económicas y alcanzó el 76% de interacciones negativas en redes sociales, quedando sólo detrás de Luis Caputo, que pisó el 85%. La polémica alrededor de la compra de un departamento y su casa en Exaltación de la Cruz lo instaló como uno de los temas más comentados del mes.

Además, de acuerdo al estudio, entre el 12 de marzo y el 5 de mayo Adorni logró superar a Milei en búsquedas e interés social en siete ocasiones, un hecho inédito desde que comenzó el gobierno en 2023.