La guerra de Irán ensombrece la visita de Trump a China con las negociaciones de paz estancadas

El presidente de EEUU, Donald Trump, sentado junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el embajador de EEUU en China, David Perdue, asiste a una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping

Se ​espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pida a China que ayude a poner fin a la costosa e impopular guerra con Irán en las conversaciones que mantendrá con el presidente Xi Jinping este jueves en Pekín, en un momento en que las ‌negociaciones de paz se encuentran estancadas y el costo económico ‌mundial del conflicto no deja de aumentar.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se cierne como una gran amenaza sobre la visita de Trump a China, la primera de un presidente estadounidense desde su último viaje al país en 2017, aunque los analistas afirman que es poco probable que consiga el apoyo que desea.

Más de un mes después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego, los esfuerzos diplomáticos no han logrado avanzar hacia la resolución de una guerra que ha costado miles de vidas, ha redefinido las alianzas en Oriente Medio y ha disparado los precios del petróleo y otras materias primas clave en todo el mundo.

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Washington ha instado a Teherán a abandonar su programa nuclear y a levantar el bloqueo que ha impuesto ​sobre el estrecho de Ormuz, una ruta ⁠marítima clave por la que circulaba alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de que comenzara la guerra ‌el 28 de febrero.

Irán ha exigido una indemnización por los daños de guerra, el fin del bloqueo estadounidense de los ⁠puertos iraníes y el cese de los combates en todos los frentes, incluido Líbano, donde ⁠Israel lucha contra Hezbolá, respaldado por Irán. Trump ha tachado las posiciones de Teherán de "basura".

La visita de Trump a China, que mantiene estrechos vínculos con Teherán y es uno de los principales compradores de petróleo iraní, se produce en un momento en que la guerra aviva la inflación en Estados Unidos ⁠y aumenta el riesgo de que los votantes culpen al Partido Republicano de Trump en las elecciones de mitad de mandato de ​noviembre.

Estados Unidos espera convencer a China "de que desempeñe un papel más activo para lograr que Irán abandone lo ‌que está haciendo ahora y lo que intenta hacer en el golfo ‌Pérsico", dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al programa "Hannity" de Fox News en un vídeo difundido el miércoles.

"Les hemos dejado claro ⁠que cualquier apoyo a Irán sería, obviamente, perjudicial para nuestra relación. Es evidente que eso va a salir a colación en esta conversación sobre comercio", añadió Rubio en la entrevista, que tuvo lugar a bordo del Air Force One de camino a China.

El Gobierno de Trump dijo el martes que altos representantes estadounidenses y chinos habían acordado el mes pasado que ningún país debería poder cobrar peajes al tráfico que atraviesa la región, tal y como Irán ha ​amenazado con hacer. China ‌no desmintió esa versión.

El miércoles, un superpetrolero chino que transportaba 2 millones de barriles de crudo iraquí atravesó el estrecho de Ormuz, según mostraron los datos de seguimiento de buques, lo que supone el tercer paso conocido de un petrolero chino por el canal desde que comenzó la guerra.

Otros países están estudiando acuerdos de transporte marítimo similares a los de Teherán con Irak y Pakistán, según fuentes, lo que podría afianzar el control de Teherán sobre la vía navegable por la que normalmente circulan fertilizantes, productos petroquímicos y otras ⁠materias primas a granel vitales para las cadenas de suministro globales.

Un petrolero con bandera panameña gestionado por el grupo refinador japonés Eneos ha atravesado el estrecho de Ormuz, según mostraron el jueves los datos de seguimiento de buques de LSEG, lo que supone la segunda ocasión en que un buque vinculado a Japón atraviesa el estrecho.

Antes de la guerra, Japón dependía del golfo Pérsico para aproximadamente el 95% de sus importaciones de petróleo.

RECONFIGURACIÓN DE ALIANZAS

Nuevos reportes publicados el miércoles pusieron de relieve cómo la guerra de Irán ha acelerado el reajuste geopolítico en toda la región.

Israel dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu viajó en secreto a Emiratos Árabes Unidos en marzo para mantener conversaciones con el jeque Mohamed bin Zayed, lo que, según Israel, supuso un "avance histórico" en las relaciones entre ambos.

Ambos países restablecieron sus lazos en ‌2020 como parte de los Acuerdos de Abraham, respaldados por Trump, y la relación se ha fortalecido desde que los EAU sufrieran un ataque iraní.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU negó que el viaje tuviera lugar, diciendo que "cualquier afirmación relativa a visitas no anunciadas o acuerdos no revelados carece por completo de fundamento".

Irán, que ha atacado a EAU más que a sus otros vecinos del golfo Pérsico en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, advirtió a los emiratíes de que no se convirtieran en enemigos.

"La enemistad con el gran pueblo de Irán es una apuesta insensata. La connivencia con Israel para ello: imperdonable. ‌Quienes se alíen con Israel para sembrar la división rendirán cuentas", escribió el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, en la red social X.

Por otra parte, Reuters informó de que aviones de combate sauditas bombardearon milicias respaldadas por Irán en Irak, como parte de un patrón más amplio de respuestas militares en las que han participado naciones ‌del golfo Pérsico durante la guerra ⁠y que han permanecido ocultas. También se lanzaron ataques de represalia desde Kuwait contra Irak, según fuentes.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, dijo el miércoles que creía que se estaban logrando avances en las negociaciones para poner fin a la guerra.

"La cuestión ​fundamental es: ¿estamos avanzando lo suficiente como para satisfacer la línea roja del presidente?", dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca. "Y la línea roja es muy sencilla. Él necesita sentirse seguro de que hemos establecido una serie de medidas de protección para que Irán nunca tenga un arma nuclear".

Irán niega estar buscando armas nucleares.

Con información de Reuters