Las bolsas europeas suben tras caída del petróleo en clima de inquietud geopolítica

Gráfico del índice alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas subían el miércoles, recuperándose de la fuerte caída registrada en la sesión ‌anterior, mientras los precios ‌del petróleo retrocedían, en un contexto de estancamiento de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,7% hasta los 611,06 puntos, a las 0703 GMT. El índice cerró el martes con una caída ​superior al 1%.

Las ⁠bolsas regionales también avanzaban, con el IBEX ‌35 español y el DAX alemán sumando un ⁠0,6% y un 0,7%, respectivamente.

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Antes ⁠de una cumbre con su homólogo chino en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ⁠no cree que vaya a necesitar la ​ayuda de China para poner ‌fin a la guerra con ‌Irán, a pesar de que las esperanzas ⁠de un acuerdo de paz duradero se desvanecían y Teherán reforzaba su control sobre el estrecho de Ormuz.

Las negociaciones entre Washington y Teherán ​se han ‌estancado, debido a que ambas partes son incapaces de llegar a un acuerdo.

"Las preocupaciones por las interrupciones en el suministro y la incertidumbre en torno a Oriente ⁠Medio mantienen los precios del petróleo bien respaldados, pese a que a los operadores les cuesta encontrar una dirección clara", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

Con el cierre de los resultados del primer trimestre, se espera que los beneficios empresariales en ‌conjunto aumenten a su ritmo más rápido en tres años. Se prevé que los beneficios europeos hayan crecido un 10,2% durante el trimestre, según datos recopilados por LSEG.

Entre los primeros en reaccionar, las ‌acciones de Merck se revalorizaban un 8% después de que la empresa alemana elevara su rango de previsión ‌para los resultados ⁠operativos ajustados del año completo.

Allianz subía un 1,6% después de que la aseguradora ​registrara un aumento del 52% en su beneficio neto del primer trimestre.

Con información de Reuters