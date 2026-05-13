"La pobreza no proviene de una disminución de la riqueza, sino de una multiplicación de los deseos". La búsqueda de la felicidad ha sido el motor que impulsó a la humanidad a lo largo de los siglos, guiando desde la religión hasta el poder. En este camino, el dinero aparece como un protagonista inevitable, aunque no siempre como la clave definitiva para sentirse pleno.

En el siglo IV a. de C., Platón desarrolló una visión singular sobre esta relación entre felicidad y riqueza. Este filósofo griego, que vivió entre 427 y 347 a. de C. y fue maestro de Aristóteles, dedicó su vida a disciplinas tan diversas como la filosofía, las matemáticas y la poesía, dejando enseñanzas que aún hoy invitan a la reflexión.

Para Platón, la felicidad de una sociedad ideal no podía sustentarse en la acumulación de riqueza individual, sino en la armonía y bienestar común. De hecho, sostenía que nadie rico puede ser feliz, lo que lo llevó a considerar la riqueza como un concepto a erradicar en su utopía.

Una de sus frases más conocidas dice: «La pobreza no proviene de una disminución de la riqueza, sino de una multiplicación de los deseos». Esta idea, extraída de sus obras más influyentes como 'La República' y 'Fedro', plantea que la verdadera pobreza es un estado mental que surge cuando los deseos crecen sin límite, más allá de los bienes materiales que se posean.

Según explicó Platón en su Academia, la moderación es la base de la riqueza y, por tanto, de la felicidad.

Platón destacó que el deseo desenfrenado genera una sensación constante de insuficiencia, que puede afectar tanto a ricos como a pobres. En este sentido, la riqueza no se mide por lo que alguien tiene, sino por cuánto puede controlar sus anhelos.

La enseñanza de Platón respecto a la riqueza y la pobreza

Esta visión dual entre pobreza y riqueza material y espiritual subraya que una persona con pocos deseos puede considerarse verdaderamente rica, mientras que otra, aunque posea muchas cosas, siempre sentirá pobreza si su deseo es insaciable.

En su Academia, Platón enseñó que la moderación es la base de la verdadera riqueza y, por ende, de la felicidad. Valorar lo que se tiene y cultivar el alma son caminos que ayudan a evitar la sensación de carencia y a alcanzar un equilibrio interno.

Estas enseñanzas milenarias siguen siendo relevantes en el siglo XXI, especialmente en un mundo donde la publicidad y la comparación social fomentan necesidades artificiales y aumentan la sensación de pobreza.