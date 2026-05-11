Platón, filosofo: "El amor es el deseo de poseer el bien para siempre"

Esta frase representa una de las cimas intelectuales de El Banquete (Imagen de Platón creada con Gemini).

"El amor es el deseo de poseer el bien para siempre". Esta frase representa una de las cimas intelectuales de El Banquete (o Symposion), un diálogo escrito por el filosofo Platón alrededor del año 385 a.C. que trata exclusivamente sobre la naturaleza del amor (Eros).

Para entender su profundidad, no debemos pensar en el amor romántico moderno, sino en la metafísica platónica. A continuación, los puntos clave para comprender esta definición:

El origen: El discurso de Diotima

En el diálogo, varios comensales ofrecen discursos alabando al Amor. Cuando llega el turno de Sócrates, él relata lo que le enseñó una mujer sabia llamada Diotima de Mantinea.

Ella explica que el Amor no es un dios bello y perfecto, sino un daimon (un ser intermedio entre lo humano y lo divino) hijo de Poros (la abundancia) y Penia (la pobreza). Por esta razón, el amor siempre está necesitado, pero siempre busca alcanzar algo superior.

La definición técnica

Diotima guía a Sócrates a través de una lógica deductiva para alcanzar la esencia del sentimiento:

Si alguien ama algo, desea aquello que ama.

Solo se desea lo que no se tiene (o lo que se teme perder).

Lo que todos los seres humanos desean es ser felices, y la felicidad se alcanza poseyendo cosas buenas.

Por lo tanto, el amor no es solo el deseo de "una pareja", sino el impulso universal hacia lo Bueno. Para que la felicidad sea completa, no basta con tener el bien un momento; se desea tenerlo eternamente. Así nace la fórmula: "El amor es el deseo de la posesión perpetua del bien".

La procreación y la inmortalidad

Platón explica que este deseo se manifiesta a través de la procreación, la única forma en que un ser mortal puede rozar la eternidad:

A nivel biológico: Los humanos procrean hijos para que su esencia trascienda a la muerte.

Los humanos procrean hijos para que su esencia trascienda a la muerte. A nivel del alma: Los poetas, legisladores y filósofos procrean "hijos del alma" (ideas, leyes, arte) para alcanzar la inmortalidad a través de la virtud.

La "Escala de la Belleza"

Esta frase es el motor que impulsa al individuo a ascender por la famosa Escala de Amor, un camino de purificación estética y moral: