Elon Musk acompañará a Trump en China para reunión con Xi Jinping

Elon Musk (Testa/Space X), Tim Cook (Apple) y más de una docena de otros altos ejecutivos viajarán a China con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de esta semana para una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping. La presidenta de Meta, Dina Powell McCormick; el presidente y director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y la presidenta y directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg, también forman parte de la delegación estadounidense, según informaron The Washington Post y The New York Post.

Los viajes de los altos directivos de empresas Wall Street y del mundo tecnológico se producen mientras Trump sigue defendiendo su guerra comercial global con múltiples aranceles y su guerra contra Irán que bloqueó una de las principales vías comerciales del mundo, el estrecho de Ormuz. Además, el mandatario estadounidense espera persuadir a Xi para que invierta en Estados Unidos mediante pedidos masivos de aviones, soja y otros productos.

La estrecha amistad entre Trump y Musk se reanudó tras un sonado distanciamiento a mediados de 2025, en el que Musk pidió la destitución de Trump y su expulsión del cargo, mientras que el presidente sugirió que deportaría a su antiguo jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ambos reconstruyeron poco a poco su amistad y Musk reapareció en algunos eventos de la Casa Blanca, en particular en aquellos relacionados con su empresa SpaceX.

Musk fue uno de los mayores contribuyentes a la campaña presidencial de Trump en 2024 y, tras las elecciones, lideró el recorte de la plantilla federal como rostro e impulsor de DOGE. Pero las ganancias de Tesla se vieron afectadas por el controvertido servicio gubernamental de Musk, mientras él y Trump se enzarzaban en una disputa por Jared Isaacman, un aliado de Musk a quien el multimillonario quería para dirigir la NASA. Trump retiró la candidatura de Isaacman, pero luego lo volvió a nominar cuando él y Musk recompusieron su amistad.

Llama la atención la ausencia de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, la empresa que fabrica los chips de alta tecnología que impulsan el auge mundial de la IA. Chuck Robbins, director ejecutivo de Cisco Systems, también fue invitado por la Casa Blanca, pero no asistirá al viaje debido a la presentación de resultados trimestrales de la compañía, programada para el miércoles, según informó un portavoz.

El viernes, Jane Fraser, de Citigroup, declaró a Leslie Picker de CNBC: "Creo que es muy importante que exista colaboración entre las dos superpotencias económicas". Y añadió: "Todos necesitamos que esa colaboración se produzca". Se espera que la agenda de la cumbre entre los mandatarios abarque temas como el comercio, la inteligencia artificial, los controles de exportación, Taiwán y la guerra con Irán, y ambas partes inician las conversaciones tras semanas de crecientes tensiones, recordó CNBC.

Qué ejecutivos viajarán con la delegación

Según la Casa Blanca, los siguientes ejecutivos viajarán a China con la delegación estadounidense:

Apple (Tim Cook)

Blackrock (Larry Fink)

Blackstone (Stephen Schwarzman)

Boeing (Kelly Ortberg)

Cargill (Brian Sikes)

Citi (Jane Fraser)

Coherent (Jim Anderson)

GE Aerospace (H Lawrence Culp)

Goldman Sachs (David Solomon)

Illumina (Jacob Thaysen)

Mastercard (Michael Miebach)

Meta (Dina Powell McCormick)

Micron (Sanjay Mehrotra)

Qualcomm (Christiano Amon)

Tesla / SpaceX (Elon Musk)

Visa (Ryan McInerney)