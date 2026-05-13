Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos en mayo 2026: quiénes la cobran

Tarjeta Alimentar cuánto aumenta

La Tarjeta Alimentar volvió a actualizarse en mayo de 2026 y el aumento impacta directamente sobre millones de familias que cobran prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El Gobierno oficializó una suba del 38% mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, en un intento por recomponer el poder de compra frente al aumento sostenido de los alimentos y productos básicos.

Con esta actualización, los nuevos montos comenzaron a acreditarse junto al calendario habitual de pagos de mayo y representan uno de los incrementos más importantes aplicados al programa “Argentina contra el Hambre” durante los últimos años.

Cuáles son los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

Tras el aumento confirmado por el Gobierno, la Tarjeta Alimentar quedó establecida con los siguientes valores según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) también acceden al monto mínimo de $72.250. La suba llega después de varios meses sin actualizaciones significativas y busca reforzar la asistencia alimentaria destinada a sectores vulnerables alcanzados por prestaciones administradas por ANSES.

ANSES Tarjeta Alimentar en mayo

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio se acredita automáticamente a quienes forman parte de determinados programas sociales. No es necesario realizar trámites adicionales ni completar formularios.

Actualmente, la Tarjeta Alimentar alcanza a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Personas que cobran Asignación por Embarazo

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

Madres de siete hijos o más que cobran Pensiones No Contributivas

La incorporación al programa se realiza mediante cruces automáticos de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Cuánto cobra la AUH en mayo 2026

Además de la actualización de la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo también recibió un aumento por movilidad vinculado a la inflación. Con el ajuste de 3,38%, la AUH pasó a $141.286 por hijo. Sin embargo, ANSES continúa reteniendo el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto directo acreditado ronda los $113.028 mensuales. En los casos de AUH por discapacidad, los valores son superiores debido a los adicionales previstos dentro del sistema de asignaciones familiares.

Complemento Leche: cuánto se cobra en mayo

Las familias alcanzadas por el Plan de los Mil Días también reciben el Complemento Leche, destinado a garantizar el acceso a alimentos esenciales durante la primera infancia. En mayo de 2026, el monto del beneficio aumentó hasta los $53.290 y se deposita automáticamente junto con el resto de las prestaciones de ANSES.

De cuánto es el complemento leche ANSES

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en mayo

La Tarjeta Alimentar se paga en las mismas fechas que la AUH y se acredita en la misma cuenta bancaria del titular.

El calendario de pagos confirmado por ANSES para mayo quedó definido según terminación de DNI:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Los titulares pueden consultar el detalle completo de la liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.