Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra desde mayo tras el aumento confirmado por ANSES

El aumento busca reforzar ingresos familiares frente al precio de los alimentos.

Después de dos años, el Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% para la Tarjeta Alimentar, el beneficio que reciben millones de familias a través de ANSES. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 161/2026 y comenzará a aplicarse durante mayo. El incremento impactará en los montos que cobran titulares de la AUH, embarazadas y personas con hijos con discapacidad.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la actualización busca reforzar el poder de compra de los sectores más vulnerables en un contexto de recomposición social. Con esta suba, las familias beneficiarias tendrán nuevos valores mensuales según la cantidad de hijos a cargo.

Cuáles son los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar

Con el incremento dispuesto por el Gobierno, los importes de la Prestación Alimentar quedaron divididos en tres categorías. Los valores varían según la composición familiar y la cantidad de hijos que integran el hogar.

Las familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes y quienes tengan un hijo con discapacidad pasarán a cobrar $72.250 mensuales. Este grupo corresponde a la primera categoría establecida por la normativa oficial.

En tanto, las familias con dos hijos que cumplan los requisitos fijados por ANSES recibirán $113.299. Para quienes tengan tres hijos o más, el monto ascenderá a $149.425 por mes.

A quiénes les corresponde el beneficio

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Asignación por Hijo con Discapacidad. También alcanza a personas que perciben la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más.

El pago se acredita de manera automática todos los meses junto con la prestación principal de ANSES. No es necesario realizar un trámite extra para acceder al dinero, ya que el sistema cruza los datos de cada beneficiario.

Además, el monto funciona como un complemento económico destinado exclusivamente a la compra de alimentos. El objetivo central del programa es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para las familias con menores ingresos.

Los nuevos montos se acreditarán automáticamente junto con prestaciones de ANSES.

Qué dijo el Gobierno sobre el aumento

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que la Prestación Alimentar tuvo un rol importante en la mejora de algunos indicadores sociales registrados durante el último año. Según datos citados del INDEC, la pobreza bajó del 38,1% al 28,2% entre el segundo semestre de 2024 y el mismo período de 2025.

Por otro lado, la indigencia se redujo al 6,3% hacia fines del año pasado, de acuerdo con la información oficial incluida en la normativa. Desde Capital Humano explicaron que, frente a este escenario, consideran necesario “fortalecer las acciones” de asistencia social.

El aumento también apunta a sostener el consumo de alimentos básicos en los hogares más afectados por la situación económica. Hasta abril, los montos de la Tarjeta Alimentar iban desde $52.250 hasta $108.062, por lo que la actualización representa una suba significativa.

Desde cuándo se cobra el aumento

La resolución publicada en el Boletín Oficial establece que los nuevos valores comenzarán a regir durante mayo de 2026. De esta manera, los beneficiarios verán reflejado el incremento en los próximos pagos acreditados por ANSES.