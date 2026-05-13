Atención motociclistas: lanzan una nueva matrícula nacional obligatoria para poder dar clases

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el martes un nuevo sistema de capacitación y matriculación destinado a instructores y evaluadores de licencias de conducir de motos. La iniciativa inaugurada en la localidad tucumana de Las Talitas apunta a unificar los criterios de formación y calificación en todo el país.

La medida surge en medio del crecimiento sostenido del uso de motocicletas. Según datos oficiales, la circulación del vehículo aumentó más del 70% en los últimos años, mientras que sus usuarios concentraron el número principal de víctimas en siniestros viales.

¿Cómo será el nuevo sistema para licencias de motos?

Actualmente, no existe una formación obligatoria y específica para quienes capacitan o toman los exámenes prácticos de manejo de motos en los Centros Emisores de Licencias de Conducir. Esto genera diferencias entre provincias y municipios respecto de los criterios de evaluación.

En muchos casos, los aspirantes a obtener la licencia son examinados por agentes que no cuentan con una capacitación especializada ni con una credencial oficial que avale sus conocimientos en conducción de motocicletas.

Frente a este escenario, la ANSV desarrolló un programa nacional con contenidos teóricos y prácticos vinculados a conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación.

La capacitación tendrá una duración total de 14 horas y combinará una etapa virtual con otra presencial en pista. Quienes aprueben ambas instancias recibirán una matrícula nacional con vigencia de dos años.

¿Qué cambia para instructores y evaluadores de motos?

La nueva matrícula quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y permitirá registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas en todo el país.

Además, la acreditación será una condición obligatoria para desempeñarse como instructor o evaluador de conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es profesionalizar el sistema y establecer parámetros comunes para mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de víctimas fatales vinculadas al uso de motocicletas.

El programa comenzó en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y el NEA, consideradas las regiones con mayor mortalidad de motociclistas de Argentina. Luego, el sistema será extendido progresivamente al resto del territorio nacional.