Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir en Argentina

Licencia de conducir.

La discusión sobre la edad para manejar vuelve cada cierto tiempo al centro del debate público argentino. Accidentes viales protagonizados por adultos mayores, controles más estrictos y cambios en los sistemas de renovación alimentan una pregunta recurrente: ¿hay una edad máxima para conducir en Argentina? La respuesta oficial es clara: no existe un límite etario para seguir manejando.

Sin embargo, eso no significa que el trámite sea igual para todos. A medida que aumenta la edad, las exigencias médicas y los plazos de renovación cambian de forma considerable. El objetivo, según explican especialistas en seguridad vial, es garantizar que los conductores mantengan las condiciones físicas y cognitivas necesarias para circular sin riesgos.

Cómo cambian los plazos de la licencia según la edad

En Ciudad de Buenos Aires, el sistema funciona con un esquema escalonado. Entre los 16 y los 39 años, la licencia tiene una vigencia de 10 años. Entre los 40 y los 49, el plazo baja a seis años; de 50 a 69, a cuatro años; y desde los 70, la renovación debe realizarse cada dos años.

La lógica detrás de esta reducción progresiva es reforzar los controles médicos y detectar posibles dificultades visuales, motrices o cognitivas que puedan afectar la conducción.

Licencia de conducir.

En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, los plazos suelen ser más variables y dependen de cada municipio. Allí, muchas comunas establecen licencias más cortas para adultos mayores y algunas incluso exigen volver a rendir el examen teórico después de cierta edad.

Además, las primeras licencias para conductores jóvenes pueden tener vigencias reducidas de uno o tres años, mientras que entre los 21 y 65 años el registro puede extenderse hasta cinco años.

Qué se necesita para renovar el registro

Más allá de la edad, existen requisitos básicos obligatorios para renovar la licencia de conducir en casi todo el país. Entre ellos figuran:

DNI vigente.

No registrar multas impagas.

Pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

Aprobar el examen psicofísico.

Demostrar capacidades mínimas de lectura y escritura.

En muchos municipios, además, el trámite ya puede iniciarse de forma digital con turnos online para evitar demoras y reducir el riesgo de circular con documentación vencida.

Las licencias profesionales tienen requisitos adicionales. Quienes manejan transporte de pasajeros o cargas deben presentar antecedentes penales y acreditar que no integran el registro de deudores alimentarios morosos.

La normativa también establece una limitación específica: no se puede otorgar por primera vez una licencia profesional a personas mayores de 65 años. Sin embargo, quienes ya cuentan con ese registro sí pueden renovarlo de manera períodica.

Qué pasa si se maneja con el registro vencido

Circular con la licencia vencida constituye una infracción de tránsito en todo el país y puede derivar en multas económicas, quita de puntos e incluso la retención del vehículo.

Por eso, organismos de seguridad vial recomiendan empezar la renovación con anticipación, especialmente en distritos donde los turnos suelen demorarse varias semanas. La digitalización de trámites avanzó después de la pandemia y hoy muchas jurisdicciones permiten adelantar gran parte de la gestión desde el celular o la computadora.