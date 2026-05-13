La semana pasada se generó una fila de 12 cuadras con alrededor de 3.000 personas que buscaban trabajo en un frigorífico de Moreno, en el conurbano bonaerense, que necesitaba ocupar 60 puestos laborales. En Tierra del Fuego ocurrió algo parecido, aunque no hubo gente haciendo fila.

La empresa pyme Velitec el mes pasado ganó la licitación pública que realizó Tierra del Fuego para explotar tres áreas petroleras maduras que revirtió YPF a la provincia como parte de su estrategia de poner el foco en Vaca Muerta.

La firma abrió una convocatoria en la provincia para ocupar 30 puestos de trabajo para comenzar la operación de petróleo y gas como parte de su nuevo proyecto de crecimiento. Pero en solo en tres días recibió más de 17.000 postulaciones para ocupar las vacantes laborales.

Desde Velitec, una empresa cordobesa que tiene 10 años de actividad en el sector de hidrocarburos, quedaron totalmente sorprendidos ante semejante demanda. “No esperábamos esta repercusión, fue realmente sorprendente”, señalaron a El Destape desde la compañía.

Además de comenzar con un proceso de inversión para extender la vida útil de los pozos e incrementar la producción de petróleo y gas, una de las preocupaciones que tenía la empresa al llegar a tierras fueguinas era mantener el empleo local.

Trabajo

Los interesados mandaron su CV a un correo electrónico de la compañía. Los puestos requeridos fueron de supervisores de campo y planta; recorredores y operadores de campo y de plantas de compresión; técnicos mecánicos y electricistas; personal de tareas generales; soldadores y operarios de montaje; ingenieros civiles y personal de seguridad, según informó Velitec.

De los 17.000 personas que presentaron su solicitud para ingresar a trabajar a la empresa sólo 3.000 son de Tierra del Fuego, que tienen prioridad para quedarse con los puestos de trabajo. También tendrán prioridad los postulantes que tengan experiencia en pozos petroleros.

Los otros 14.000 son personas que enviaron su CV desde distintos puntos del país. Las postulaciones "van a quedar en una base de datos para el resto de las operaciones de Velitec que tiene en otras provincias", explicaron desde la pyme.

Tierra del Fuego tiene casi 190.000 habitantes. Según datos oficiales, 91.000 personas conforman la población económicamente activa (PEA). Es decir, sólo en la búsqueda laboral de la pyme petrolera se interesaron casi el 3,5% de la provincia con capacidad de trabajar y casi el 20% si tomamos al universo de los 17.000 postulantes.

Según el Indec, el año pasado, de las 91.000 personas económicamente activas de la provincia, alrededor de 84.000 estaban ocupadas, pero 25.000 enfrentaban distintos problemas laborales, porque a los casi 8.000 desocupados se les sumaban 12.000 personas que buscaban un segundo trabajo y otras 5.000 que afirmaron estar subocupadas.

En Tierra del Fuego la cifra de ocupados que buscan más horas de trabajo o un segundo empleo para llegar a fin de mes creció un 18% en 2026. Ushuaia y Río Grande, las dos ciudades más importantes de la provincia, están en segundo lugar en el ranking de desempleo de la Patagonia, sólo detrás de Río Gallegos (9,5%) en Santa Cruz.

Si bien en 2025 la desocupación en la provincia fue de 6,6% (Indec), por debajo de la media nacional de 7,5% del último trimestre del año pasado, el impacto de la política económica nacional en el sector textil y electrónico es muy fuerte. Muchas empresas industriales tuvieron parálisis de plantas y hubo varios cierres.

Los planes en Tierra del Fuego

Velitec es una empresa pyme cordobesa que ganó la compulsa para operar las áreas maduras Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego. Su oferta fue la mejor entre otros 10 competidores. Formalmente, las áreas estuvieron a cargo de YPF hasta el 1° de mayo. Ahora las explota Velitec como operador, en sociedad con la empresa provincial de energía Terra Ignis.

La firma cordobesa comenzó a operar en el sector petrolero hace 10 años construyendo gasoductos. Con el tiempo fue incorporando servicios vinculados a infraestructura.

El salto como operador de áreas petroleras lo dio en 2024 cuando se quedó con el área Clúster Señal Picada-Punta Barda ubicadas en Río Negro y Neuquén. En este caso, la sociedad la armó con una firma de Sean Rooney, ex presidente de Shell Argentina (dejó su cargo en la compañía anglo-holandesa en 2022).

Velitec también opera el área convencional Loma de la Mina en Mendoza. Estos campos maduros también son los que dejó YPF en su plan de desinversión de la explotación convencional para poner el foco en Vaca Muerta.

La empresa también cuenta con decenas de plantas compresoras. Su sede principal está en Córdoba, pero tiene presencia también en Salta, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Chubut y, ahora, Tierra del Fuego.