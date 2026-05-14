Bullrich ahora presiona a Adorni para que ponga fecha a su informe en el Senado

Patricia Bullrich no cesa en su presión a Manuel Adorni y le pidió al jefe de gabinete que ponga fecha para su informe de gestión ante el Senado. Hace dos semanas se presentó en Diputados en su enécimo intento para dar por cerrarda la discusión sobre su opaco crecimiento patrimonial.

Luego de patear el tablero libertario y exigir públicamente la presentación de la declaración jurada ante la oficina anticorrupción, parecía que la avanzada de la exministra había terminado. Sin embargo, decidió comunicarse con Adorni para que estableciera en qué día de Mayo va a asistir a la Cámara Alta para responder las preguntas de los senadores sobre la gestión.

A razón de verdad, fue el bloque peronista el que ejerció presión en los distintos contactos y encuentros con la jefa de bloque de La Libertad Avanza. En la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, José Mayans le reiteró la solicitud para que el exvocero dé explicaciones. “El peronismo pidió fecha y Bullrich dijo que lo iba a hablar directamente”, contó un testigo. Así ocurrió.

“Queremos saber cuándo viene para preparar las preguntas”, anticipan en el justicialismo. “Vamos a preguntarle por la pileta y la cascada”, chicaneaba un senador por los pasillos del Senado ante El Destape. Si bien no hay una estrategia aún cerrada, los opositores buscarán cercar al jefe de gabinete en torno a su situación personal.

Los peronistas encontraron en Bullrich una aliada para avanzar rápidamente. Si bien por mandato constitucional Adorni está obligado a brindar informes de gestión mensualmente y alternados entre cada cámara, en la práctica nunca sucede con tanta precisión. La Constitución nacional establece en su artículo 101 que debe asistir “para informar de la marcha del gobierno”, pero en este contexto el interés está puesto en sus viajes y compras de propiedades.

Ayer Bullrich volvió a insistir con la declaración jurada, aunque con menos énfasis que la semana pasada. “Ya lo dije, ya lo expresé. Con una vez alcanza. Mi posición es clara. Ahora es el jefe de gabinete es el que estará analizando y trabajando sobre su declaración jurada de bienes”, expresó en ronda de presa. El Presidente había sido enfático en la defensa de su ministro y había anticipado que “en los proximos días” presentaría toda la documentación necesaria. Pasaron ocho jornadas y no hubo noticias en la Oficina Anticorrupción.

En paralelo, en el oficialismo crece la incomodidad por el impacto político que tomó el tema puertas adentro del Senado. Algunos legisladores libertarios reconocen en privado que la controversia por el patrimonio de Adorni desplazó parte de la agenda parlamentaria que el Gobierno pretendía instalar.