Mundial 2026: Luis de la Fuente dejó afuera de la prelista a un histórico de la Selección de España

España llega al Mundial como la Nº1 del Ranking FIFA.

No hay dudas de que la Selección de España actualmente es una de las grandes favoritas para consagrarse en el Mundial 2026 y sumar su segunda estrella en el escudo, en especial por la calidad de sus jugadores. De hecho, Luis de la Fuente cuenta con una lista de puras estrellas que juegan en las principales ligas europeas y, en gran medida, en los clubes importantes de estas, siendo incluso hasta referentes en sus respectivos equipos.

Tal es el caso de Dani Carvajal, quien lleva la cinta de capitán en el Real Madrid y es uno de los nombres más importantes del cuadro vikingo, aunque las lesiones no le permitieron tener mucha regularidad en esta temporada. De hecho, el lateral derecho se perdió dos meses enteros por una lesión de rodilla a finales del 2025 y no volvió a las canchas hasta mediados de enero, aunque casi sin presentaciones como titular.

Por si fuera poco, el español sufrió una fisura fina en el pie hace unas semanas, lo que lo marginó de los cruces con Espanyol y Barcelona por La Liga y, además, lo dejó afuera de la prelista para la Copa del Mundo. Este martes, se filtró la lista inicial que la Real Federación Española de Fútbol habría entregado a la FIFA, donde sorprendió la ausencia de Carvajal, puesto que se creía que podía recuperarse a tiempo de su lesión.

De ahí que la decisión del entrenador de no contar con el defensor haya llamado la atención en las redes sociales, sobre todo porque el jugador del Real Madrid tiene un largo historial con “La Roja”. De hecho, Carvajal estuvo presente tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, además de que formó parte de los planteles campeones de la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, en la que incluso le marcó a Croacia en el debut.

Por fuera de esto, también es verdad que el lateral ha perdido terreno en España desde que sufrió la rotura de ligamento cruzado en 2024, ya que desde entonces solamente estuvo en el cruce con Bulgaria por las Eliminatorias. Tal es así que su última presentación con la camiseta española data de septiembre del 2025, mientras que no fue considerado en las citaciones posteriores, ni siquiera para los amistosos con Serbia y Egipto de marzo.

Carvajal suma 52 partidos con España.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje