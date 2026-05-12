Flick renovará su contrato con el Barcelona hasta 2028

Imagen de archivo del entrenador del FC Barcelona, ​​Hansi Flick, antes de un partido de LaLiga contra el Osasuna en el estadio El Sadar, Pamplona, ​​España.

​El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, anunció el martes ‌que renovará ‌su contrato con el club catalán hasta 2028, tras haber conseguido su equipo el 29º título de LaLiga española.

Flick, cuyo contrato actual expiraba en junio de 2027, ​firmará una ⁠prórroga de un año, con opción ‌a prolongar su mandato. ⁠Su equipo alcanzó ⁠los 91 puntos, una ventaja insuperable a falta de tres jornadas, asegurándose el ⁠título al vencer a ​su archirrival, el Real ‌Madrid.

"Ya se los diré, ‌lo siento, estos últimos días ⁠he tenido otras cosas que hacer", declaró Flick a los periodistas, cuyo padre falleció el domingo.

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"Por ​supuesto, ‌estoy muy contento con esto (la renovación del contrato). Nos han dado a mí y a mi equipo la confianza ⁠para trabajar uno o dos años más, así que para mí es así", indicó.

"Creo que muchos entrenadores estarían contentos si les ofrecieran un contrato de tres, cuatro o cinco años, ‌pero en el caso del Barça es bueno limitarlo. Se lo agradezco mucho", agregó.

"Llegaremos hasta 2028 y entonces veremos si todo va bien, y ‌si es así, podremos decidir si lo renovamos un año más. El ‌club tiene ⁠el derecho, y yo tengo el derecho; creo que ​es un buen acuerdo", comentó.

Con información de Reuters