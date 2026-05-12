De qué cuadro es Mariano Werner: por quién hincha el piloto de automovilismo

El piloto Mariano Werner.

El automovilismo argentino tiene figuras que lograron construir una carrera marcada por la constancia, el talento y la pasión heredada desde muy chicos. Dentro de esa generación aparece Mariano Werner, uno de los pilotos más destacados de los últimos años en el Turismo Carretera, categoría en la que consiguió transformarse en referente de Ford y en uno de los nombres más competitivos del país. Su historia está profundamente ligada al automovilismo y a una familia que vivió este deporte como una verdadera tradición.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, Werner creció rodeado de motores, talleres y competencias. Desde pequeño siguió los pasos de su hermano mayor Gabriel Werner, quien también fue piloto y preparador de autos de carrera. Esa influencia fue clave para que Mariano comenzara a competir en karting desde muy joven y rápidamente mostrara condiciones para convertirse con el paso de los años en un referente del automovilismo nacional. Pero también tiene su corazón en el deporte y en un equipo de fútbol que representa para él herencia y familia.

De qué equipo es hincha Mariano Werner

Mariano Werner es confeso hincha de River Plate. En una entrevista con Carburando, el “Zorro de Paraná” habló sobre cómo vive el deporte junto a sus hijos y reconoció que disfruta compartir momentos futboleros en familia. “Tuve la chance de ver la Copa América con mis hijos, la realidad es que nos gustaría tomarnos esas vacaciones e ir al Mundial”, expresó el piloto, dejando en claro que el fútbol ocupa un lugar importante en su vida cotidiana.

Aunque admitió que sigue “lo justo y necesario” del deporte, Werner reveló de qué equipo es hincha y explicó el origen de esa pasión. “Soy hincha de River porque el que nos formó en el automovilismo fue mi abuelo, que era fanático del Millonario”, contó. Además, recordó que esa admiración llegó incluso a influir en los colores que utilizaban en los autos de carrera de la familia, que lucían el blanco y rojo característico del club de Núñez.

Werner tiene una carrera exitosa.

La dinastía familiar del automovilismo

Su familia está ligada al automovilismo, ya que su padre José Werner, es propietario del equipo Werner Competición, con el cual obtuvo su primer título, y su hermano mayor, el fallecido expiloto Gabriel Werner, fundó un equipo paralelo con el cual Mariano obtuvo el segundo título. Sin embargo, no todas fueron buenas en la carrera de Mariano, ya que su hermano Gabriel (expiloto de Fórmula 3 Sudamericana) falleció el 23 de noviembre de 2007, a causa de un trágico accidente mientras ejecutaba maniobras mecánicas, atendiendo los autos de su equipo. El piloto colaboró junto a su familia en la atención de su equipo de Fórmula Renault, que ese año contó con el apoyo oficial de Plan Rombo, logrando también el campeonato de pilotos, de la mano de Nicolás Trosset.