Ovnis en Argentina: de qué se trata el vuelo de Aerolíneas Argentina que aparece en los archivos desclasificados de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos desclasificó archivos sobre los denominados Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) y, entre ellos, se encuentra un informe del "Caso Bariloche", un episodio ocurrido en Argentina en 1995. Se trata de un hecho que experimentó un piloto de Aerolíneas Argentinas cuando intentaba aterrizar y vio un ovni.

Cómo fue el vuelo en el que vieron ovnis: los detalles del "caso Bariloche"

El episodio ocurrió el 31 de julio de 1995, cuando el piloto Jorge Polanco, que comandaba el vuelo 674, vio durante 17 minutos una serie de luces que se movían frente al Boeing 727. Los detalles se conocieron gracias a la desclasificación de archivos que impulsó el presidente estadounidense Donald Trump y pertenecen a un informe sobre ovnis de la asociación francesa Cometa (Comité d’Études Approfondies), publicado anteriormente en la revista francesa VSD en 1999.

El vuelo provenía de Buenos Aires y se encontraba a 140 kilómetros de San Carlos de Bariloche, cerca del aterrizaje, pero un corte de energía eléctrica hizo que la localidad quedara a oscuras. “El piloto recibió la orden de mantenerse a la espera durante unos minutos antes de iniciar su aproximación final. Al comenzar su descenso, el piloto divisó una estrella extraña“, señaló el reporte desclasificado.

Tapa de Crónica con la conmoción por el avistamiento del supuesto ovni

Y continuó: "Simultáneamente, el centro de control puso también a la espera a un segundo avión que acababa de llegar al sector. El vuelo AR 674 continuó su aproximación, pero cuando había completado su viraje y se encontraba alineado con el eje de la pista, apareció a su derecha un objeto que asemejaba una gran aeronave, volando en paralelo a él”.

De acuerdo al archivo, el objeto volador tenía tres luces y de ellas la central, ubicada en el medio, era de color rojo.

Según el informe, las luces del aeropuerto de Bariloche fallaron una segunda vez y dejaron sin iluminación la pista y la rampa de aproximación. “Dado que el piloto no podía aterrizar, elevó la aeronave y volvió a virar para reposicionarse en el eje de la pista. En ese momento, el objeto —que se había vuelto luminoso— se desplazó hacia la parte trasera del avión, se detuvo, ascendió verticalmente y volvió a detenerse”, especificó.

Finalmente, el relato describió que el objeto volvió a colocarse frente al avión y después desapareció en dirección a la cordillera de los Andes. “La tripulación y los pasajeros del vuelo AR 674, los ocupantes del otro avión, los controladores aéreos y algunos habitantes de Bariloche presenciaron atónitos este inusual ballet aéreo”, concluyó el reporte.

Desde la asociación Cometa explicaron que el avistamiento fue corroborado por múltiples observadores independientes que se encontraban en el vuelo, como en la tierra. "El fenómeno duró varios minutos; hubo diferentes trayectorias, algunas cercanas al avión, y se observaron fenómenos electromagnéticos relacionados directamente con la presencia del objeto”, destacaron sobre el suceso.

¿Qué contó el piloto sobre el extraño hecho?

El insólito momento fue relatado varias veces por el piloto Polanco, que tenía 18 años de experiencia en Aerolíneas Argentinas y siguió trabajando en la compañía de bandera años después.

“Estaba aterrizando y tuve que hacer un plan de escape y volver a subir a 10.000 pies. Fue una maniobra difícil porque tenía de un lado la cordillera de los Andes y arriba un avión de Gendarmería que vio lo mismo que yo. Esas tres luces formaban una especie de platillo que emergió del lago Nahuel Huapi frente a mi nave”, apuntó en diálogo con La Nación en 2020.